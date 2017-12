Prancer - Una renna per amico/ Su Italia 1 il film con John Corbett (oggi, 26 dicembre 2017)

Prancer - Una renna per amico, una scena del film

NEL CAST JOHN CORBETT

Italia 1 trasmette oggi, martedì 26 dicembre 2017, alle 14:35 il film Prancer - Una renna per amico. Si tratta di una commedia del 2001, diretta da Joshua Butler, sequel del film Prancer, del 1989. Nel cast troviamo in primo luogo John Corbett, reso particolarmente famoso dalla commedia Il mio grosso, grasso matrimonio greco (2002) e Il mio grosso, grasso matrimonio greco 2 (2016), e per essere comparso in numerosi episodi di Sex and the City (2000-2003), nonché in United States of Tara (2009-2011) e Parenthood (2011-2015). Accanto a lui Stacy Edwards (Nella società degli uomini nel 1997 e Bling Ring nel 2013), e il piccolo Gavin Fink (X-Files nel 2002 e Roswell nel 2001).

PRANCER - UNA RENNA PER AMICO, LA TRAMA

Durante una passeggiata nel bosco, il bambino Charlie Hooper trova un piccolo di renna. Affascinato dall'animale, Charlie crede subito che si tratti di una delle renne di Babbo Natale, nello specifico Prancer, incaricato assieme alle sue compagne di trainare la slitta durante la distribuzione dei regali. Fortemente convinto dell'identità della renna, Charlie decide di portare l'animale con sé, per dargli un rifugio fino al momento in cui Babbo Natale non tornerà a prenderlo. Cercando di tenere all'oscuro i genitori della presenza di questo nuovo, bizzarro amico, Charlie si affezionerà sempre di più alla simpatica renna, vivendo con lui avventure e disavventure, per non farsi scoprire dalla mamma e dal papà e per tentare di far ricongiungere la renna al suo legittimo proprietario. Il compito si rivela però tutt'altro che semplice perché tra Charlie e Prancer si è instaurato un legame speciale, che nessuno dei due vuole spezzare.

