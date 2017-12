RITA RUSIC / L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con lui in ospedale: "Ecco come sta adesso"

Rita Rusic, attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, racconta l'incontro con l'ex marito Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per un'ischemia al Gemelli di Roma.

26 dicembre 2017 - agg. 26 dicembre 2017, 22.59 Anna Montesano

Come Rita Rusic, stamattina al Gemelli di Roma si è presentato il generale manager della Fiorentina, il campione del mondo Giancarlo Antonioni. Negli ultimi anni l'ex patron della Fiorentina ha avuto una parabola discendente causata da vari crac finanziari e problemi economici causati dal fallimento del suo grande amore, la Fiorentina. L'imprenditore ha passato anche un periodo in carcere per il crac della Safim che gli ha procurato una condanna a sei anni. Tutto ciò lo ha fatto restare solo come confermato dalla Rusic: "E' vero, Vittorio è una persona sola, del resto sappiamo che è un grande male del nostro tempo. Ricordiamo ora la storia con la Fiorentina come presidente, una delle pagine a cui Vittorio è estremamente legato. Dal 1993, anno della morte di suo padre, e fino al 2002, è presidente della Fiorentina, con cui vince una Coppa Italia, una Supercoppa italiana nel 1996 e un'altra Coppa Italia nel 2001, rimanendo però coinvolto, tra il 2001 e il 2002, in gravi crisi finanziarie, tra le quali il fallimento del club calcistico di sua proprietà.

RITA RUSIC E L'INCONTRO CON L'EX MARITO

Rita Rusic, attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, racconta tutta la sue emozione verso l'ex marito Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per ischemia celebrale: "Si è commosso più volte Vittorio, del resto è emotivamente molto provato ma si sta riprendendo bene - racconta, per poi chiarire le sue attuali condizioni di salute - Abbiamo parlato con il primario del reparto che lo ha in cura, il professor Antonelli e ci ha detto che fra due giorni se tutto procede bene come sembra potrà uscire dalla rianimazione e andare nel reparto. Era vigile, cosciente, respirava da solo, resta comunque in prognosi riservata ma nettamente in miglioramento". La paura per quello che è successo si è unita quella nel vedere tutti i familiari attorno a lui.

RITA RUSIC:"VITTORIO ERA FRASTORNATO E SCOSSO"

L'ex moglie di Cecchi Gori racconta che non vedeva Vittorio da moltissimo tempo e di essere accorsa subito in Italia direttamente da Miami dove stava festeggiando il Natale insieme ai figli Mario e Vittoria che hanno 24 e 30 anni: "Erano anni che non lo vedevo addirittura sette. Insieme a lei il figlio Mario, che vive a Londra dove si occupa di finanza, mentre Vittoria che fa la criminologa è rimasta a Miami, contrariamente a quanto era trapelato ieri. I rapporti con il padre infatti si sono interrotti da tempo. La Rusi, nel corso dell'intervista all'Ansa, racconta meglio come ha trovato Cecchi Gori dopo l'accaduto: "Era frastornato decisamente scosso, per questo Mario ha chiesto di limitare le visite all'indispensabile per non turbarlo ulteriormente e come famiglia chiediamo rispetto e discrezione".

