Striscia la notizia/ Capitan Ventosa e l'inchiesta sulle truffe digitali (oggi, 26 dicembre)

Striscia la notizia, nella puntata di oggi 26 dicembre 2017 Capitan Ventosa si occupa di truffe digitali ed Edoardo Stppa di una bella iniziativa sui cani.

26 dicembre 2017 Anna Montesano

Striscia la Notizia

Torna anche oggi Striscia La Notizia che non si ferma per le feste natalizie. Dal promo delle anticipazioni scopriamo che i temi di cui si parlerà questa sera saranno molto importanti. Edoardo Stoppa ha trovato una bellissima iniziativa dedicata ai cani e alla loro cura per evitare che diventino dei randagi. Mentre Capitan Ventosa si occuperà di Truffe digitali, argomento sempre di grande attualità visto le tantissime truffe che girano ogni giorno sul web. Intanto arrivano numeri lusinghieri per la trasmissione creata da Antonio Ricci. Ieri, lunedì 25 dicembre, il giorno di Natale, è stato il programma più visto dell’intera giornata con oltre 4 milioni di telespettatori e il 18.72% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker ha ottenuto il 19.41% di share. Alle 21.26 lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 5 milioni di telespettatori (4.865.789 telespettatori), pari al 21.62% di share e al 22.17% di share sul target 15-64 anni.

OTTIMI ASCOLTI ANCHE A NATALE

Numeri che confermano la crescita esponenziale di un programma che ha portato sempre tantissimi consensi da parte del pubblico a casa grazie ad inchieste e argomenti importanti per l'informazione. Ricordiamo che la prima puntata di Striscia la notizia-Giornale Radio fu trasmessa alle 20:26 del 7 novembre 1988 su Italia 1, condotta dalla coppia, già rodata per anni a Drive In, formata da Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo e per la regia di Beppe Recchia. Questa edizione andò in onda da lunedì 7 novembre a venerdì 16 dicembre di quell'anno. Il programma, dall'11 dicembre 1989, trasloca su Canale 5, alle 20:20 e con una durata maggiore: 10 minuti. Antonio Ricci confermò Ezio Greggio, ma al suo fianco c'è Raffaele Pisu. La coppia formata da Ezio Greggio e Raffaele Pisu viene riconfermata anche per la terza stagione 1990/1991, ma la vera novità è la comparsa del Gabibbo, un pupazzone rosso, animato dal mimo Gero Caldarelli e con la voce di Lorenzo Beccati, che parla genovese e che fa l'inviato della trasmissione.

