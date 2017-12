VICTORIA LA SERIE/ Anticipazioni del 26 dicembre 2017: la Regina e Albert, presto le nozze?

Victoria la serie, anticipazioni del 26 dicembre 2017, su Canale 5. La Regina riceve delle pressioni dalla madre perché si sposi, ma realizza un piano contro Conroy.

Victoria la serie, in prima Tv su Canale 5

VICTORIA LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 26 dicembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Victoria la serie, in prima tv. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Scalata al trono" e "Differenze culturali". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito alla morte di Guglielmo IV, la giovane Victoria (Jenna Coleman) viene incoronata futura Regina d'Inghilterra. Dopo aver trascorso i primi anni della sua vita ad assecondare le dure regole della madre e di Sir John Conroy (Paul Rhys), il suo mentore, la neo Regina decide di allontanare i familiari e di governare secondo il proprio volere. La situazione a Corte tuttavia peggiora quando Victoria inizia a diffondere una voce scabrosa riguardo a Lady Hastings (Alice Orr-Ewing) ed al figlio che porta in grembo, insinuando che la dama di Corte sia rimasta incinta di Conroy. Lady Hastings è quindi costretta a dimostrare la propria purezza grazie al medico reale, che conferma la sua verginità. Lo specialista tuttavia individua anche un tumore nell'addome della donna, che nel giro di poco tempo la porta verso la morte. Con il decesso di Lady Hastings, il popolo insorge contro Victoria, accusandola di averla umiliata ingiustamente. Lord Melbourne (Rufus Sewell) spingerà tuttavia la Regina a reagire a testa alta a quanto sta avvenendo. In seguito, il Primo Ministro annuncia di essere sul punto di dimettersi per via della mancanza del mandato richiesto dal Parlamento. Victoria chiede quindi al Duca di Wellington (Peter Bowles) di prendere il suo posto e di formare un nuovo governo, ma riceve un rifiuto. Il nobile suggerisce invece di affidare l'incarico a Sir Peel (Nigel Lindsay), il leader della casata dei Tory. Quest'ultimo accetta l'incarico, ma pone anche una condizione: ogni elemento della Corte dovrà essere sostituito da altrettanti elementi dei Tory. Victoria decide quindi di non accettare il ricatto, per dimostrare la sua fiducia ai nobili che compongono la sua cerchia ristretta. Melbourne accusa la Regina di voler agire secondo capricci e di mettere a rischio la Costituzione, ma alla fine decide di continuare a ricoprire la carica di Primo Ministro. Nel frattempo, la Regina madre e il Duca di Cumberland (Peter Firth) si uniscono a Conroy per limitare il potere di Victoria, insinuando che abbia ereditato la stessa follia di Re Giorgio III.

ANTICIPAZIONI DEL 26 DICEMBRE 2017, EPISODIO 3 "SCALATA AL TRONO"

Conroy e la madre di Victoria premono perché la Regina trovi marito, credendo che la sua indipendenza sia eccessiva e che abbia bisogno di un uomo al suo fianco pronto a controllarla. Ad aiutare le mira dei due complici è il Re del Belgio, Leopold, che è convinto di voler vedere Victoria al fianco del nipote, il Principe Albert di Sassonia e Gotha. Victoria tuttavia non nutre alcun interesse per il Principe, ma Leopold spinge Lord Melbourne a sostenere la sua decisione. Il Primo Ministro cerca di opporsi, mentre la Regina è sempre più convinta di amare Lord Melbourne. Dopo essere stata rifiutata, Victoria decide di interrompere il sodalizio della madre promettendo a Conroy di farlo diventare baronetto, spingendolo a lasciare la Corte.

ANTICIPAZIONI DEL 26 DICEMBRE 2017, EPISODIO 4 "DIFFERENZE CULTURALI"

In seguito ad una visita del Principe Albert, Victoria tratta il cugino con distanza ed entrambi lamentano le eccessive pressioni per il presunto matrimonio. Alcuni iniziano tuttavia ad insinuare che la Regina sia in grado di tenere testa ad Albert, dato che quest'ultimo appartiene ad un casato minore. Con il trascorrere del tempo, fra i due tuttavia nasce una forte attrazione, ma Albert sfida Victoria a dimostrare di non agire sotto l'influenza di Lord Melbourne. Dopo aver affrontato una discussione con la Regina, il Principe è pronto a lasciare la città, mentre Victoria è ancora indecisa sul da farsi. Decide quindi di confidare tutto a Leopold, che riesce a muovere le pedine giuste perché i due si sposino.

