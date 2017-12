ZEUS E IL NATALE IN CALIFORNIA/ Su Italia 1 il film con Dean Cain (oggi, 26 dicembre 2017)

Zeus e il Natale in California è il film che va in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, su Italia 1. Si tratta di una commedia del 2012 diretta e prodotta da Michael Feier

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Zeus e il Natale in California, una scena del film

NEL CAST DEAN CAIN

Zeus e il Natale in California è il film che va in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, alle ore 16.30 su Italia 1. Si tratta di una commedia del 2012 diretta e prodotta da Michael Feier, sequel di una serie di film che hanno come protagonista il cane Zeus. Nel cast troviamo Dean Cain, Gary Valentine, Elisa Donovan, Peyton List, Joseph Lawrence, Michael Gross, Shelley Long, Joey Diaz, Jack Scalia e Mindy Sterling. Joey Lawrence e Peyton List danno la voce originale dei due cagnolini protagonisti di questa simpatica commedia per famiglie. Il primo è divenuto famoso grazie alla serie tv commedia Melissa & Joey (2010-2015), mentre la seconda è stata vista in Remember Me (2010) e Diario di una schiappa (2012). Altri nomi noti all'interno del cast di Zeus e il Natale in California sono Dean Cain, visto nella serie tv Lois & Clark (1993-1997), che interpreta il ladro Ted Stein e, nei panni della zia Barbara, Shelley Long, vista in Bentornato fantasma (1987) e Casa, dolce casa? (1986).

ZEUS E IL NATALE IN CALIFORNIA, LA TRAMA DEL FILM

La trama del ilm segue gli eventi narrati in Mamma, che Natale da cani! Un bianco Natale per Zeus e Zeus alla conquista di Halloween. In Zeus e il Natale in Calofornia tornano i protagonisti già visti negli episodi precedenti: i Bannister e il loro cane Zeus. Questa volta la famiglia Bannister si reca a Malibu, in California, per fare visita alla zia Barbara che vive lì e per passare il Natale insieme in un'atmosfera soleggiata e diversa dal solito. Tutti sembrano felici, ancora di più quando scoprono che la donna vuole regalare loro un nuovo cucciolo, la piccola e apparentemente dolce Eve, in aggiunta a quello che già i Bannister hanno adottato.

Quest'ultimo, l'ex cane della polizia Zeus, non condivide con loro l'entusiasmo per il nuovo arrivo e si mostra geloso della cagnolina Eve, un po' per il fatto che desidera essere l'oggetto delle attenzioni dei suoi padroni, un po' perché lontana dagli sguardi dei Bannister, la piccola Eve è una vera combina guai. Una minaccia esterna costringe però il pacifico Zeus a mettere da parte gelosie e risentimenti e ad allearsi con la sorellina acquisita. Una coppia di ladri, formata da Ted e Stewey, in cerca di denaro per saldare un debito, vuole approfittare dell'assenza dei Bannister, recatisi alla messa di Natale, per derubare la loro casa. Zeus e Eve, dopo aver imparato a fidarsi l'uno dell'altro e ad apprezzarsi a vicenda, uniranno le forze per far fronte al pericolo e a sgominare la coppia di ladri. L'amore per la famiglia, lo spirito natalizio e l'inaspettato affetto che li legherà, sarà l'ingrediente principale per riuscire a portare a termine la missione.

© Riproduzione Riservata.