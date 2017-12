21 JUMP STREET/ Su Rai 4 il film con Johnny Deep (oggi, 27 dicembre 2017)

21 Jump Street, il film in oonda su Rai 4 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Johnny Deep e Peter DeLuise, alla regia Phil Lord e Chriss Miller. La trama del film nel dettaglio.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JOHNNY DEEP

21 Jump Street, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 23,00. Un adattamento cinematografico di una famosa serie televisiva che è stato prodotto dalla Sony nel 2011, nel quale Johnny Deep torna nei panni di Tom Hanson. Con una spesa di 42 milioni di dollari, il film ne ha incassati 201 ed ha riscosso un notevole successo, non solo di spettatori, ma anche di critica, con ben l'85% di pareri positivi lasciati sul noto sito Ronnet Tomatoes. Grazie ad una breve interpretazione, Johnny Depp ripropone sul grande schermo un amato personaggio della serie televisiva da cui il film prende le mosse, ossia Tom Hanson, un poliziotto dell'FBI sotto copertura. Ma torna anche Peter DeLuise in una piccola apparizione nella quale riveste i panni di Doug Penhall, collega e caro amico di Tom. Cresciuta rispetto alla serie tv, Holly Robinson Peete è di nuovo Judy Hoffs, e diventata poliziotta, compare nel film affidando una nuova autovettura ai protagonisti della pellicola. Una chicca è che il professore Mr. Walters, interpretato da Rob Riggie, viene appellato come Walte in riferimento chiarissimo a Walter White, presente nella serie Tv Breaking Bad. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

21 JUMP STREET, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama, che appunto prende il via dalla serie televisiva che cita, vede due amici ed ex compagni di scuola che sono diventati agenti dell'FBI, misurarsi con le proprie ansie e con la propria voglia di andare al di là dei limiti. I due, a seguito di un tentativo di arresto finito nel peggiore dei modi, a causa della loro incapacità di seguire le regole, vengono puniti dal loro superiore gerarchico e trasferiti nel distretto 21 Jump Street, noto per la capacità di infiltrare agenti sotto copertura nelle scuole. I due protagonisti vengono mandati in una scuola per bloccare lo spaccio di una droga di nuova generazione, che ha già condotto alla morte di un ragazzo, prima che si diffonda anche nelle scuole dei paraggi.

