ALEX MIGLIORINI E ALESSANDRO D'AMICO/ Foto, la coppia ironizza sull'abbuffata natalizia ed esplode la polemica

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico hanno causato un gran polverone nei social network dopo la pubblicazione di una loro foto in occasione del pranzo di Natale.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

La relazione tra Alex Migliorini e Alessandro D'Amico prosegue per il meglio a circa due mesi dalla scelta avvenuta nel Trono Gay di Uomini e donne. La coppia non si è persa di vista un solo giorno e sta trascorrendo insieme anche le vacanze natalizie, tra pranzi e abbuffate. E proprio una loro recente foto pubblicata sui social network (clicca qui per vederla) non sembra avere trovato il gradimento dei fan della coppia, che hanno dato il via ad una dura polemica, caratterizzata da forti critiche nei confronti dei due fidanzati. In tale scatto si vede Alessandro con la pancia fortemente ingrossata a causa dei tanti pasti natalizi e in essa si trova indicata la scritta '3 mesi'. Alex bacia il fidanzato, lasciando chiaramente ricordare un uomo che bacia la pancia della compagna incinta. E proprio questo riferimento, non è affatto piaciuto ai followers dei due ex partecipanti a Uomini e donne, che nelle ultime ore si sono visti inondare di critiche.

Alex Migliorini bacia la pancia di Alessandro D'Amico

Il bacio di Alex Migliorini nella pancia di Alessandro D'Amico non è affatto piaciuto a numerosi fan della coppia, che hanno risposto con dure accuse nei loro confronti: "Siete osceni, è un'offesa a tutte noi donne" , " Questa è una foto poco carina, anzi la parola giusta è che fa schifo!" , " No, il mondo va a rotoli e non accettabile, è un' offesa x le donne x le mamme ecc ecc" . Alex e Alessandro sono rimasti sorpresi dal clamore suscitato per tale immagine, nata come una semplice ironia per l'abbuffata delle festività natalizie. Per questo hanno espresso il loro punto di vista con un lungo post pubblicato nelle loro Istagram Stories: "Rimango veramente basito da certi commenti che scrivete su una foto che abbiamo fatto in modo simpatico... vorrei tranquillizzare le persone che Alessandro non è incinto! Il numero 3 non è riferito a niente, quanti di voi dopo un pranzo si sono guardati la pancia e si sono detti sembro incinto/a? (...) Ma non devo combattere loro, non ne vale la pena, devo invece alimentare l'amore che provo per lui perché è questo ciò che conta, il suo parere è ciò che vale e che cerco".

