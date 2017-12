AUSTRALIA/ Su Rai 2 il film con Nicole kidman e Hugh Jackman (oggi, 27 dicembre 2017)

Australia, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Nicole Kidman e Hugh Jackman, alla regia Baz Luhrmann. La trama del film nel dettaglio.

Australia, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21,05. Drammatica e sentimentale con retrogusto di carattere storico in stile epocale, è la pellicola del 2008 che non è stata molto apprezzata del tutto dalla critica, come esempio di un filone storico e sentimentale che in altri film ha invece donato momenti di grande cinema al mondo. La pellicola è stata diretta dal regista Baz Luhrmann che, ha diretto un cast ricco e importante. Baz Luhrmann è un regista che si è messo in luce con vari film azzeccati, soprattutto quando nel 2013, si è presentato al mondo con il remake, quarta trasposizione su grande schermo dell'omonimo romanzo con il film 'Il grande Gatsby', dirigendo un ottimo Leo di Caprio ma galeotto fu il 2001 a fare conoscere questo regista poco prolifico ma di qualità dirigendo per la prima volta Nicole Kidman nel musical 'Moulin Rouge!'. Nel cast di 'Australia' quindi, la bella Nicole Kidman ed al suo fianco un altro grande 'down-under' del cinema, Hugh Jackman, il quale, svestiti gli artigli di Wolverine, per quel 2008 ha puntato sul sentimentale e la sua parte è stata apprezzata. Assieme alla coppia protagonista altri attori di buona qualità come David Wenham, pure australiano, timido ma coraggioso nella parte di Faramir nella saga de 'Il Signore Degli Anelli'. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AUSTRALIA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo negli anni delle 'Stolen generation', le generazioni rubate, un capitolo abbastanza oscuro della storia australiana, quando accordi tra missionari e governo locale, molti bimbi aborigeni furono allontanati dalle famiglie. Un periodo appena precedente la Seconda Guerra Mondiale, gli anni sono all'incirca quelli. In un'epoca, per molti poco conosciuta della storia australiana, vive Sarah Ashley, nobildonna d'origine inglese, ruolo interpretato da Nicole Kidman. La nobildonna si reca in Australia per aiutare il marito a vendere il proprio allevamento di bestiame al ricco allevatore King Carney (l'attore Bryan Brown apprezzato nel film 'Gorilla Nella Nebbia' al fianco di Sigourney Weaver). Giunta nella capitale del nord, Darwin, il fedele amico del marito, Drover (Jugh Jackman), ha il compito di scortarla alla fazenda, nei dintorni del villaggio Faraway Downs, ma una sorpresa li attende, il marito di lady Ashley è morto in circostanze misteriose, trafitto da una lancia, motivo per il quale viene incolpato dell'omicidio un aborigeno conosciuto nella zona, lo stregone King George. Ma esistono altre realtà e lady Ashley le apprende da un bimbo mezzosangue, il piccolo Nullah, il quale riferisce di strani comportamenti causati dal rivale della vedova, il bieco David Wenham (Neil Fletcher), accusato di comportamenti non conformi come l'avere bloccato le pale del mulino ed altri comportamenti non conformi frutto di un disegno macchinoso per appropriarsi della fazenda a costi bassissimi. Lady Ashley decide quindi di concedersi un periodo in Australia per riportare all'antico splendore l'alevamento del marito ma tra molti problemi e sabotaggi, una guerra mondiale in corso, la vedovanza ma anche un nuovo amore in crescita, una situazione perfetta perché si dipani una trama passionale e coinvolgente.

