Al Bano e Romina Power tornano insieme/ Capodanno su Rai 1: la coppia ospite a L'Anno che verrà

Al Bano e Romina Power tornano insieme in tv! Il Capodanno su Rai 1 li vedrà ancora protagonisti: la coppia grande ospite a L'Anno che verrà!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Albano Carrisi e Romina Power

Al Bano e Romina Power si ritroveranno per il Capodanno di Rai1 che andrà in diretta da Maratea dalle 21 in poi. Un ritorno che sicuramente sarà molto atteso dal pubblico, visto che Al Bano e Romina rimangono una delle coppie più amate dagli amanti della musica oltre che del gossip. Tanti gli ospiti previsti nella notte di San Silvestro come Soy Luna e Maggie e Bianca. Maratea per la prima volta diventerà la cornice del Capodanno di Rai1. Tra gli ospiti sono attesi anche Patty Pravo, Raf, Tiromancino, Amii Stewart, Corona, Matthew Lee e tanti altri ancora che faranno ballare e divertire il pubblico presente sul posto e quello a casa. L'evento sarà seguito anche in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto da Carlotta Tedeschi e John Vignola che realizzeranno interviste dal backstage nel corso della diretta di Maratea.

TUTTI GLI OSPITI DEL CAPODANNO DI RAI 1

Sul palcoscenico di Maratea si esibiranno anche alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, progromma condotto da Carlo Conti: il vincitore Marco Carta e poi Alessia Macari, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli. Nel corso della serata ci saranno inoltre alcune giovani promesse della musica italiana provenienti dai “Talent” di maggior successo televisivo degli ultimi anni. La serata prevede anche collegamenti con Venosa, altra località della Basilicata dove saranno presenti Francesca Barra e il comico e imitatore Davide Pratelli. Il programma sarà condotto da Amadeus, accompagnato dalla presenza di tanti amici come Francesco Paolantoni, Dario Bandiera e un grande protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, infatti sul palco di Maratea sarà presente Cristiano Malgioglio. Una serata quindi tutta da gustare per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno e salutare quello vecchio.

