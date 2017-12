BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: Steffy incinta, il padre è Liam ma... (27 Dicembre 2017)

Beautiful anticipazioni americane: novità in arrivo per Steffy e la sua gravidanza Deciderà di sottoporsi al test di paternità e scoprirà che il padre di suo figlio è...

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Brutta sorpresa in vista per i telespettatori di Beautiful che oggi non troveranno la soap americana nell'orario a lei tradizionalmente dedicato. Al suo posto ci sarà invece Una Vita mentre per seguire le nuove vicende delle famiglie Forrester e Spencer l'attesa sarà più lunga del previsto: Beautiful tornerà infatti lunedì 8 gennaio 2018 al termine delle festività natalizie. In attesa di conoscere i dettagli relativi a Brooke e alle sue imminenti nozze con Bill Spencer, possiamo però tirarci su di morale con le novità in arrivo dagli Stati Uniti. Qui, la soap americana non va in pausa e concederà incredibili novità soprattutto per quanto riguarda Steffy e la sua gravidanza. Come consigliatole da Bill, la moglie di Liam deciderà di sottoporsi al test di paternità per cancellare una volta per tutte l'incubo nel quale si ritrova. E gli esiti delle analisi confermeranno la sua certezza: fin dall'inizio, infatti, si era detta sicura che il bambino fosse di Liam e le cose andranno proprio in questo modo. Il test del DNA confermerà la paternità di Liam anche se la dottoressa si renderà conto della somiglianza dei geni dei due possibili padri. E se fosse questo l'inizio di ulteriori complicazioni?

Beautiful: la verità verrà a galla nel 2018

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane del 2018 confermano come anche questa volta le bugie avranno le gambe corte. Bradley Bell in persona ha infatti rivelato alcuni dettagli sulla gravidanza di Steffy oltre che su altre storylines di primo piano. Per quanto riguarda il grande segreto della Forrester, è certo che Liam arriverà molto presto a scoprire la verità, prendendo una decisione inaspettata considerando il suo carattere. Lascerà la moglie anche se otterrà da lei la certezza della paternità del bambino? Considerando che a metà gennaio farà il suo ritorno a Los Angeles Hope, a questo punto il ritorno di fiamma con l'ex marito appare più che una possibilità. Le novità arriveranno anche per quanto riguarda Rick e Maya, felicemente sposati ormai da troppi anni. Carter rappresenterà per loro un inaspettato problema, quando si renderà conto di non avere mai smesso di amare la sua ex. E anche Ridge e Brooke dovranno fare i conti con un ostacolo: Thorne sarà più che mai deciso a rovinare la vita del fratellastro, colpendolo proprio nella sua ritrovata relazione con la Logan.

© Riproduzione Riservata.