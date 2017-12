BELEN RODRIGUEZ / Il Natale per i Los Rodriguez: ecco la famiglia riunita, foto

Belen Rodriguez ritrova la sua famiglia al gran completo in occasione della vigilia di Natale. La sorella Cecilia si presenta insieme al fidanzato Ignazio Moser.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

La famiglia di Belen Rodriguez si è riunita nell'appartamento milanese della conduttrice in occasione della vigilia di Natale. Nessuno mancava all'appello, come confermato dalle tante Instagram Stories dei diretti interessati: facevano parte del gruppo Andrea Iannone (a conferma dell'assenza di qualsiasi crisi con la sua fidanzatata) e Ignazio Moser, il neo-fidanzato di Cecilia Rodriguez, che ha preferito la sua 'nuova' famiglia in questo giorno tanto importante (un chiaro segnale di come tra lui e Chechu tutto stia proseguendo per il meglio). Non potevano mancare i genitori Gustavo e Veronica, oltre che Jeremias che si è presentato a casa della sorella in compagnia di Sara Battisti, con la quale è di nuovo vicino dopo una separazione durata qualche mese (clicca qui per vedere la foto pubblicata nel profilo Instagram di Belen). Ospite d'onore della serata era comunque Babbo Natale, che ha portato al piccolo Santiago la bicicletta con la scopa che aveva chiesto qualche giorno fa nella letterina.

Belen Rodriguez e la famiglia riuniti per Natale

I familiari di Belen Rodriguez si sono ritrovati a Milano la vigilia di Natale per trascorrere qualche ora in armonia e serenità. E nel giorno in cui tutti sono più buoni non poteva mancare il pensiero di Jeremias a Fabrizio Corona, ancora rinchiuso nel carcere di San Vittore. Sicuramente ricorderete che l'ex re dei paparazzi aveva inviato una lettera all'amico durante il suo percorso al Grande Fratello Vip 2. Alla vigilia è stato Jeremias a ricambiare il pensiero, dedicando un pensiero all'ex cognato in una delle sue Instragram Stories: "E oggi tra tutti i pensieri c'eri anche tu. Forza e tanti auguri di Buon Natale". Ignazio Moser (clicca qui per vedere la sua foto insieme a Cecilia) ha preferito invece un pensiero più tradizionale, confermando come per lui sia un Natale d'amore: "Che sia un buon natale anche per tutti voi #christmasinlove".

