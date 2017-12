BEN HUR/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e Stephen Boyd (oggi, 27 dicembre 2017)

Ben Hur, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Charlton Heston e Stephen Boyd, alla regia William Wyler. La trama del film nel dettaglio.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film storico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLTON HESTON

Ben Hur, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 16,40. Una pellicola storica del 1959 che è stata diretta da William Wyler (Vacanze romane, I migliori anni della nostra vita, La voce nella tempesta) ed interpretata da Charlton Heston (I dieci comandamenti, Il pianeta delle scimmie, 1975 - Occhi bianchi sul pianeta Terra), Stephen Boyd (Viaggio allucinante, La caduta dell'Impero Romano, Donne in cerca d'amore) e Jack Hawkins (Lawrence d'Arabia, Il ponte sul fiume Kwai, Mare crudele). Il film ottenne un grandissimo successo e vinse ben 11 Premi Oscar, il numero maggiore di riconoscimenti della storia. Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo scritto da Lew Wallace. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BEN HUR, LA TRAMA DEL FILM STORICO

26 d.C. A Gerusalemme giungono Valerio Grato (Mino Doro), nuovo governatore romano, e Messala (Stephen Boyd), nuovo capo della guarnigione, lì per reprimere le continue rivolte dei giudei. Giuda Ben Hur (Charlton Heston) è un nobile ebreo con una villa sulla via principale della città. Durante una parata di Messala dal tetto della villa cadono delle tegole che vanno a colpire proprio i soldati di passaggio. Per rappresaglia Messala fa arrestare la madre e la sorella di Ben Hur e condanna quest'ultimo alla schiavitù, nonostante l'evento sia stato un semplice incidente. Ben Hur è quindi destinato a trascorrere la vita come rematore su una galera romana. Trascorrono alcuni anni, finchè l'imbarcazione dove è incatenato Ben Hur viene coinvolta in una battaglia navale. In quell'occasione Ben Hur salva la vita al console romano Quinto Arrio (Jack Hawkins), che gli dona la libertà e lo porta con sè a Roma come suo figlio adottivo. A Roma Ben Hur diventa un campione di corsa con le bighe ma non è felice. Continua a pensare alla sorte di sua sorella e sua madre, costrette in qualche prigione a Gerusalemme. Decide così di tornare in patria per salvare le sue uniche parenti.

© Riproduzione Riservata.