BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2/ Su Canale 5 il film con Miguel Ferrer (oggi, 27 dicembre 2017)

Beverly Hills Chihuahua 2, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Miguel Ferrer e Elaine Hendrix, alla regia Alex Zamm. Il dettaglio della trama.

27 dicembre 2017

il film comico nel pomeriggio di Italia 1

ALEX ZAMM ALLA REGIA

Beverly Hills Chihuahua 2, il film in pnda su Canale 5 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 16,30. Una pellicola comica, sequel di Beverly Hills Chihuahua, vede la trama diretta da Alex Zamm e riprende esattamente dal finale del primo film, narrando le avventure dei due chihuahua protagonisti, Papi e Chloe, che presto diventeranno genitori di una splendida cucciolata. A differenza di quanto accaduto per il primo film della saga, uscito nei cinema nel 2008, Beverly Hills Chihuahua 2 non è mai stato distribuito nelle sale cinematografiche. Nella versione originale gli attori che hanno prestato le voci ai personaggi principali della storia sono Ernie Hudson, George Lopez, Loretta Devine e Romy Rosemont. Nel cast di attori principali che figurano invece sono Miguel Ferrer, Elaine Hendrix, Morgan Fairchild e Erin Cahill. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Papi e Chloe sono più che mai impegnati a crescere i loro cinque cuccioli nati da pochissime settimane. I nuovi arrivati sono però delle vere e proprie piccole pesti che creano non pochi problemi. Dopo la partenza di Ashley, i cagnolini vengono affidati alle cure di Sam, il giardiniere della sontuosa villa in cui vive la famiglia di cagnolini e padrone di Papi. Il giovane è alle prese con gravi problemi finanziari che non riesce in alcun modo ad appianare. Proprio per questo motivo, Papi e Chole cercano di attivarsi per aiutare il loro amico umano. Per farlo contattano Delgado, il pastore tedesco che nel primo capitolo ha salvato la vita alla cagnolina Chloe sventando un pericoloso tentativo di rapimento. Il piano per aiutare economicamente Sam prevede la partecipazione della graziosa Chloe alla mostra canina che si terrà a Beverley Hills. Come prevedibile, la storia si concluderà con un meraviglioso lieto fine in puro stile Disney.

