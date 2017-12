CORPI DA REATO/ Su Rai Movie il film con Sandra Bullock (oggi, 27 dicembre 2017)

Corpi da reato, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Sandra Bullock, Melissa McCarthy e Katie Dippold, alla regia Paul Feig. Il dettaglio.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 4

SANDRA BULLOCK NEL CAST

Corpi da reato, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una commedia del 2013 che è stata diretta e prodotta da Paul Feig (Ghostbusters, Le amiche della sposa, Spy) ed interpretata da Sandra Bullock (Ricatto d'amore, Gravity, Miss Detective), Melissa McCarthy, che ha collaborato a tutti i più grandi successi del regista e Katie Dippold (Spy, Fottute, Ghostbusters), che ha già lavorato in diverse occasioni sia con Feig che con la McCarthy. Ma adesso scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CORPI DA REATO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Sarah Ashburn (Sandra Bullock) è un'ottima detective dell'FBI con numerosi casi chiusi all'attivo e un curriculum impeccabile. Sarah però non riesce ad andare d'accordo con i colleghi, anche a causa del suo carattere puritano e molto rigido. Per ottenere l'ennesima promozione Sarah si sposta da New York, dove lavora abitualmente, a Boston, sulle tracce di una banda di trafficanti di droga capitanata dal boss Simon Larkin.

Giunta in città Sarah score rapidamente che Larkin sta eliminando tutti gli altri boss della droga locale per prendere completamente il controllo della città. Uno dei suoi collaboratori è stato però recentemente arrestato, così la detective si reca al commissariato di polizia per interrogarlo. Qui incontra l'agente che ha proceduto all'arresto, Shannon Mullins (Melissa McCarthy). Quest'ultima è molto scontrosa e non sopporta l'ingerenza dell'FBI nella sua indagine. Appena Shannon scopre che Sarah è lì per catturare Larkins decide di mettersi sulle tracce del boss della droga per arrestarlo prima di lei.

I loro superiori decidono però di far lavorare in tandem Sarah e Shannon. Il rapporto fra le due è subito molto teso, perchè Sarah è precisa e rispettosa dei regolamenti, mentre Shannon ha un atteggiamento molto meno metodico.

