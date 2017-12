Claudia Gerini / Compleanno in barca con amici e il suo Andrea Preti: l'amore continua a gonfie vele!

Claudia Gerini festeggia il suo 46esimo compleanno in barca con amici e il suo Andrea Preti: l'amore continua a gonfie vele, il settimanale Chi conferma!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Claudia Gerini e Andrea Preti

La rivista Chi ha documentato la festa di Claudia Gerini al Lian Club per festeggiare i suoi 46 anni. L'attrice è impegnata con Andrea Preti, 29 anni, attore e compagno dell'attrice. Tra gli ospiti della serata, la nuova coppia Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, con il compagno Manuele. Nella serata era presente anche la figlia Rosa, 13 anni, avuta da Alessandro Enginoli. L'attrice, in un'intervista rilasciata a corriere.it, racconta l'amore per Andrea Preti: "Sono un diesel, in amore ho bisogno di tempo. Alla fine, ho ceduto al corteggiamento all’antica di un ragazzo dalle molte qualità e talenti. Ho cercato di capire se lui poteva dare a me e io a lui. Per il resto, vivo giorno per giorno e faccio ogni scelta pensando che sono madre di due figlie". L'attrice è madre di due bambine, la prima avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e l'altra da Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, con cui è stata legata dal 2005 al 2016.

GLI IMPEGNI TELEVISIVI DELL'ATTRICE E NON SOLO

Curiosità sportiva: pratica regolarmente Taekwondo e il 26 maggio 2013 ha ottenuto il grado di cintura nera presso la Federazione Italiana Taekwondo. Riguardo i suoi recenti impegni il 10 giugno 2015 recita con Sabrina Impacciatore nello spettacolo organizzato da Dove I monologhi delle ascelle, trasmesso in televisione da LA7d il successivo 1º luglio. A settembre dello stesso anno è nelle sale con L'esigenza di unirmi ogni volta con te di Tonino Zangardi ed è nel cast della quarta puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2. Nel 2017 è protagonista del film Nove lune e mezza, accanto a Michela Andreozzi che veste anche i panni di regista. Nella pellicola interpreta il ruolo di Livia, una violoncellista che si ritrova a fare da madre surrogata alla sorella.

