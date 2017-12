ELETTRA LAMBORGHINI / Farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018? Ad una condizione...

Elettra Lamborghini farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018? La sua partecipazione sembra essere certa anche se l'ereditiera mette una condizione...

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sarà una dei concorrenti dell'Isola dei famosi? La notizia sembrava essere una certezza dopo che Gabriele Parpiglia, uno degli autori di Mediaset, aveva confermato la partenza dell'ereditiera per l'Honduras. Ma a distanza di qualche settimana dall'inizio del reality show di Canale 5 i dubbi sulla sua partecipazione si fanno insistenti. Sembra infatti che la ricca Elettra abbia espresso più di qualche perplessità riguardo la sua partenza e soprattutto non sia affatto felice di potersi ritrovare nell'isola a fianco di una sua competitor. Tale annuncio è stato fatto da Alberto Dandolo su Dagospia, facendo drizzare le orecchie ai fan della concorrente più trash di questa edizione. Il giornalista ha scritto: "Si sussurra che la lesbo-cheap ereditiera Elettra Lamborghini già stia frignando prima ancora di partire per l'Isola dei morti di fama. Si dice che abbia imposto un veto su un nome di una sua competitor. Di chi si tratta? Ah, meglio non saperlo… "

Isola dei famosi 2018: Elettra Lamborghini fa un passo indietro

Secondo quanto riporta Alberto Dandolo, Elettra Lamborghini avrebbe messo un veto alla sua partecipazione all'Isola dei famosi. L'ereditiera non gradirebbe la presenza di una rivale, anche se il nome della persona chiamata in causa non è stato svelato. Ma chi potrebbe essere? In passato, la Lamborghini non ha avuto rapporti idilliaci con Platinette e Karina Cescella ma i loro nomi non sono mai stati fatti tra i possibili naufraghi di questa edizione. Restano quindi molti dubbi sulla sua possibile competitor, al punto che qualcuno vocifera che si tratti solo di qualche capriccio in più per farsi desiderare in un programma che senza di lei diventerebbe di una noia mortale. Nel frattempo, la ricca Elettra non smentisce né tanto meno conferma la sua partecipazione all'Isola dei famosi e si gode le vacanze di Natale tra Miami e Messico, come confermato dalle foto da lei pubblicate su Instagram.

