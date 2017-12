ESTER GLAM / La sua foto scatena le polemiche: "Iniziamo a mostrarci per ciò che siamo" (Uomini e donne)

Ester Glam pubblica su Instagram una foto nella quale appare decisamente appesantita per le abbuffate del periodo natalizio. E subito la polemica esplode sul web.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Ester Glam

Ester Glam è stata una delle corteggiatrici più criticate e chiacchierate della scorsa edizione di Uomini e donne. Presentatosi per conquistare Paolo Crivellin, si è poi tirata indietro nella fase più inaspettata del suo percorso. Le ragioni di questa sua decisione erano state chiarite a distanza di poche settimane: la Glam era tornata a fare coppia fissa con il suo ex Mattia e non aveva voluto mentire al tronista o ai telespettatori del programma. Ma a distanza di qualche mese da qualle impopolare decisione, la modella è tornata ad essere protagonista del web a causa di una sua foto e di un commento poco gradito tra i suoi followers. Insieme ad uno scatto nel quale appare decisamente appesantita dalle abbuffate natalizie, Ester ha aggiunto il seguente commento: "Ragazzi vi posto una mia foto dopo le feste di Natale. Finalmente vi posto una mia foto senza Photoshop. Diciamo basta alle foto da modella e iniziamo a mostrarci per ciò che siamo! Sono curiosa di vedere le vostre foto prima e dopo quindi le aspetto per farmi due risate!"

Ester Glam e le polemiche sul web

La foto in cui Ester Glam invita i suoi followers a mostrare i chili presi durante le feste non è risultata affatto gradita da molti di essi, che non hanno colto l'ironia nelle sue intenzioni. Proprio come accaduto per uno scatto analogo di Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, in molti hanno travisato esprimendosi duramente contro di lei: "Come dire: sono magra e sono bella e voi ciccione fate schifo. Lo dico da magra per cui posso immaginare cosa pensa chi magra non è. Messaggio pessimo" , "Lo trovo solo un modo per farsi fare i complimenti e dire ...ma nooo tu sei bella comunque ...!! Non la trovo carina per chi purtroppo non riesce a superare qst ostacolo !!!!" Dichiarazioni che hanno reso necessario l'intervento della stessa Ester, sorpresa per l'eccessivo clamore suscitato dalle sue parole: "Nemmeno il Natale vi ha fatto rilassare! Il marcio è meglio occhi di chi lo vede" (clicca qui per vedere la foto pubblicata da Ester e leggere i commenti positivi e negativi dei fan).

