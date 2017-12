Eva Longoria incinta del primo figlio / L’attrice in attesa di un maschio diventa mamma a 42 anni

Eva Longoria incinta a 42 anni del primo figlio, arriva la conferma: si tratta di un maschietto, ecco come sta vivendo la dolce attesa la bella attrice che aveva smentito questa estate.

27 dicembre 2017 Valentina Gambino

Eva Longoria incinta del primo figlio (Fonte foto, Instagram)

Eva Longoria ha evidentemente cambiato idea sulla sua personale voglia di maternità. Solo un anno fa infatti, la celebre attrice dichiarava di non avere alcuna intenzione di pensare ai bambini ed oggi invece, è in attesa del suo primo bambino a 42 anni. Tantissima la gioia della celebre Gabrielle Solis della serie Desperate Housewives, incinta del primo figlio così come dichiarato tra le pagine del settimanale People. La Longoria sarebbe già al quarto mese di gravidanza ed a quanto pare, dovrebbe essere ufficialmente in attesa di un bel maschietto. La bellissima attrice si è sposata in terze nozze con José Antonio “Pepe” Bastón, produttore televisivo messicano. Eva infatti, ha alle spalle due precedenti matrimoni, dal 2002 al 2004 con l’attore Tyler Christopher e dal 2007 al 2010 con il cestista Tony Parker. Per l'attuale marito invece, il figlio in arrivo nella primavera del 2018 sarà il quarto. La coppia, dopo una relazione di quattro anni, ha voluto sposarsi lo scorso anno a Valle De Bravo, in Messico, con una cerimonia proprio romanticissima in riva al lago. Tra i tanti invitati alla cerimonia, anche ospiti vip del calibro di Ricky Martin, Melanie Griffith e Victoria e David Beckham. Proprio l'ex Spice Girl le ha perfino disegnato l'abito per le nozze.

Eva Longoria, i dubbi sulla gravidanza già questa estate

La conferma della dolce attesa è arrivata proprio dalla diretta interessata, condividendo uno scatto social tramite Instagram indossando solo un abito sottoveste color cipria con uno scialle dello stesso colore e il commento: "He makes me blush (Lui mi fa arrossire)". Già questa estate, alcuni rumors si erano violentemente scatenati in rete, accusando Eva Longoria di essere fuori forma. La donna infatti, appariva con un bikini e secondo gli internauti, non mostrava una forma longilinea come al solito. All'epoca, la risposta dell'attrice non era tardata ad arrivare, smentendo anche la gravidanza: "Si è tanto parlato delle foto di me grassa in costume…Mi sento in dovere di rivelarvi che, sì, l’ho fatto! ho mangiato un sacco di formaggio! Quindi alla mia famiglia dico di non preoccuparsi, non sono incinta. Lo so, lo sembro, ma quel rigonfiamento è solo formaggio. Una forma di formaggio nel mio stomaco. Seriamente sembro così grassa? Ma sapete che c’è? C’è che accade. È capitato a tutti di ingrassare, anche a me! Quindi nessuno scoop per oggi. Nessuna gravidanza, solo delle grandi e felicissime scorpacciate di formaggio, vino e pancakes".

© Riproduzione Riservata.