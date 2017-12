FUORI CONTROLLO/ Su Rai Movie il film con Mel Gibson (oggi, 27 dicembre 2017)

Fuori controllo, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Mel Gibson, Bojana Novakovic e Ray Winstone, alla regia Martin Campbell. Il dettaglio.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MEL GIBSON

Fuori controllo, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola thriller del 2010 che è stata diretta da Martin Campbell (Casino Royale, Lanterna Verde, La maschera di Zorro) ed interpretata da Mel Gibson (Hacksaw Ridge, Braveheart - Cuore impavido, Arma letale), Bojana Novakovic (The little death, The hallow, Devil) e Ray Winstone (Sexy beast - L'ultimo colpo della bestia, Noah, The departed - Il bene e il male). Il film è il remake di un'omonima serie tv andata in onda nel 1985 sulla BBC e, a suo tempo, diretta dallo stesso Martin Campbell. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

FUORI CONTROLLO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Thomas Craven (Mel Gibson) è un ex militare ora impiegato nella polizia di Boston. Thoms è vedovo da molti anni e ha una figlia ventiquattrenne, Emma (Bojana Novakovic). La ragazza lavora come stagista in una grande azienda, la Northmoor. Un giorno Emma decide di prendersi un giorno di pausa e va a trovare il padre a casa. Una volta giunta da Thomas però Emma comincia a perdere sangue dal naso e avere una fortissima nausea. L'uomo decide di accompagnarla all'ospedale, ma mentre i due stanno uscendo di casa Emma viene uccisa da un colpo di fucile. I colleghi di Thomas si impegnano al massimo per aiutare lo sfortunato amico. Inizialmente tutti pensano che il colpevole sia qualche criminale arrestato da Thomas o comunque qualcuno che voglia vendicarsi del poliziotto. Ben presto però Thomas si rende conto che questa pista non porta da nessuna parte e comincia ad indagare da solo sulla Northmoor, l'azienda dove era impiegata Emma. Scoprirà ben presto che la Northmoor, dietro una facciata basata sulla fumosa definizione di 'ricerca e sviluppo', è un'azienda che fa ricerche sul nucleare e ha potentissime coperture politiche. A Thomas non resta che andare contro la legge che ha servito finora e farsi giustizia da solo, perchè procedere contro la Northmoor è giuridicamente impossibile, tanto è protetta l'azienda.

© Riproduzione Riservata.