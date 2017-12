Francesco Chiofalo e Desiree Maldera stanno insieme?/ Dimenticata Selvaggia Roma con la bella tentatrice?

Francesco Chiofalo e Desiree Maldera stanno insieme? Dopo la fine della relazione con Selvaggia Roma, i due ex di Temptation Island si divertono insieme tra negozi a Roma!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Se Selvaggia Roma ha ritrovato l'amore accanto al suo ex, Luca Muccichini, anche il suo ex Francesco Chiofalo sembra aver voltato pagina per sempre. È proprio lui ad annunciarlo su Instagram, in una story in cui scrive "Cambi di rotta, tutto alle spalle!" con tanto di cuore rosso. Parole che inevitabilmente portano a credere che anche lui abbia un'altra persona nel suo cuore, ma chi? Presto detto, perchè poche storie dopo su Instagram ecco apparire nuovi video che lo vedono al fianco di una nota ex tentatrice conosciuta a Temptation Island. Quale? Ma proprio colei che nel villaggio dei fidanzati si era avvicinata tanto a lui, confessandogli anche il suo interesse: la bella Desiree Maldera!

FRANCESCO E DESIREE: È AMORE?

Nei video postati da Francesco su instagram, i due sono insieme in giro per Roma, tra negozi a fare shopping poi una tappa al McDonald dove Francesco e Desiree pranzano insieme e si divertono. Ma cosa c'è davvero tra loro due? La Maldera scherza in un video, dichiarando di "essersi ufficialmente fidanzata e proprio con Chiofalo" per poi incalzare "Ma che bella coppia siamo?" I due appaiono particolarmente in sintonia, così come è stato a Temptation Island, dove gli avvicinamenti non sono mkancati ma sono stati frenati dal fatto che Francesco fosse fidanzato con Selvaggia Roma, che poche settimane dopo il programma ha poi deciso di lasciarlo definitivamente e a poco sono valsi i tentativi di lui di riconquistarla. Oggi sia Selvaggia che Francesco pare abbiano voltato pagina e chissà come reagirà la Roma di fronte a queste immagini.

