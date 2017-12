GUILLERMO DEL TORO / Il regista avvistò un UFO: "La paura che ho provato è stata primordiale"

Guillermo Del Toro ha raccontato di avere avvistato un UFO diversi anni fa mentre si trovava in compagnia di un amico. Mai come allora ha provato una 'paura primordiale'...

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro sarà senza dubbio uno dei protagonisti della stagione cinematografica del 2018, grazie al suo film 'La forma dell'acqua': dopo essersi aggiudicato il Leone d'Oro come Migliore film lo scorso anno, la sua pellicola infatti ha ottenuto anche diverse candidature ai Golden Globe 2018 (come Miglior film straniero, Miglior film drammatico, Miglior regista e Migliore sceneggiatura). E proprio in occasione di un evento collaterale per la promozione del suo ultimo successo, il regista messicano ha raccontato un aneddoto del suo passato, legato alla visione di UFO alla periferia di Guadalajara, precisando di non avere mai provato una simile paura in tutta la sua vita: "So che è orribile e che sembrerò un pazzo scatenato ma ho visto un UFO. E non avrei voluto vederlo, era orribile. Ero con un amico, avevamo comprato una confezione di birre, ma non le avevamo ancora bevute. Volevamo andare in un luogo chiamato Cerro del Cuatro, nella periferia di Guadalajara. Ci siamo detti Prendiamo l'autostrada. Poi ci siamo seduti a guardare le stelle, a bere una birra e a chiacchierare, c'eravamo solo noi nei dintorni".

Guillermo Del Toro e l'avvistamento di un UFO

Guillermo Del Toro ha proseguito la sua intervista precisando di avere visto una luce molto luminosa che seguiva lui e il suo amico, anche se fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi: "Abbiamo visto una luce all'orizzonte che si muoveva velocissima, con una traiettoria non lineare. Ci siamo detti -Suoniamo il clacson e accendiamo i fari-, e l'abbiamo fatto. L'UFO a quel punto è passato da un chilometro di distanza a vicinissimo a noi in un secondo, ed era davvero brutto. Sembrava un piattino volante, con luci intermittenti. La paura che ho provato è stata primordiale, non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. Siamo corsi via in auto, ci stava inseguendo, ma poi ci siamo voltati e non c'era più".

