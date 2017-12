Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Feste di Natale separati ma qualcosa non quadra: i fan in attesa di risposte

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo passano le feste di Natale separati ma qualcosa non quadra: cosa sta accadendo alla coppia? I fan in attesa di risposte!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Continua il mistero sui reali rapporti che legano attualmente Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Intervistato dal Mattino poco prima di Natale, il cantante napoletano aveva confermato, con grande felicità dei fan, che avrebbe passato le feste con la Tatangelo: "Passerò le feste con Anna, con i figli: ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell'anno“. I fatti però sono apparsi ben diversi da questi: nelle storie su Instagram pubblicate dalla cantante di Frosinone, Gigi D'Alessio non è apparso neppure una volta. Entrambi gli artisti infatti ci hanno tenuto a fare gli auguri ai fan sui social ed è stata questa la prova definitiva del fatto che Anna e Gigi non stanno insieme, oltre al fatto che il piccolo Andrea non è con il papà per le feste natalizie.

D'ALESSIO E TATANGELO, È DAVVERO FINITA? I FAN DELLA COPPIA IN ATTESA DI RISPOSTE

Il bambino pare infatti dovrà dividersi tra i due genitori per questi giorni così importanti e che probabilmente passerà gli ultimi giorni dell'anno con Gigi. C'è da ricordare infatti che il cantante da ieri, 26 dicembre, è in giro per il suo nuovo tour per cui passerà 26,27,28 a Napoli per un maxi e prolungato concerto finale che si terrà al Palapartenope di Fuorigrotta. Rimane però poco chiaro cosa sia cambiato nei pochi giorni trascorsi dall'intervista in cui Gigi D'Alessio ha dichiarato che avrebbe trascorso il Natale con Anna Tatangelo e se invece il cantante napoletano voglia continuare a negare la crisi solo per mantenere la privacy su quello che sta realmente accadendo alla coppia. I fan rimangono comunque in attesa di risposte.

© Riproduzione Riservata.