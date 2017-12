I DELITTI DEL BARLUME-LA LOGGIA DEL CINGHIALE/ Su Tv8 il film con Filippo Timi (oggi, 27 dicembre 2017)

27 dicembre 2017

il film commedia in prima serata su Tv8

FILIPPO TIMI NEL CAST

I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola italiana appartenente alle produzioni cinematografiche Sky. Ultimo film della saga 'I racconti del BarLume', 'La Loggia del Cinghiale' ha nel piccolo cast, attorno al quale si sviluppano le storie tratte dai racconti di Marco Malvaldi, il suo punto di forza, una crew brillante e divertente sorretta e diretta dal regista Rohan Johnson mentre nel cast sono presenti alcuni attori del nuovo cinema italiano tra i quali ricordiamo Filippo Timi, attore, regista, musicista, particolarmente apprezzato nei circuiti teatrali, conosciuto sul grande schermo per film come 'Come Dio Comanda' diretto da Gabriele Salvatores oppure in 'Saturno Contro', rinomata pellicola diretta dal regista turco, oramai italiano di piena adozione, Ferzan Özpetek. Accanto a Filippo Timi un buon cast relativamente giovane ma che nella parte più comica ritrova un grande comico della tradizione toscana, quell'Alessandro Benvenuti che all'epoca dei Giancattivi si lanciò nello spettacolo al fianco di Francesco Nuti e Athina Cenci. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

I DELITTI DEL BARLUME - LA LOGGIA DEI CINGHIALI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

'La loggia del cinghiale', tinge il tutto di mistero, proprio per il fatto di essere una loggia, quindi, una convention massonica, il cappuccio nasconde le identità dei suoi affiliati. Ciò rende tutto difficile, ancor di più in presenza di un misterioso assassino che si macchia di efferati delitti all'interno della loggia stessa. Non sarà facile individuarlo tra membri mascherati e incappucciati, codici esoterici e d'onore tra affiliati, gente apparentemente perbenista, in realtà pronta a coprire un confratello, in ogni caso spaventata quando la catena di omicidi inizia e sembra inarrestabile. Ma 'I Delitti Del BarLume' vogliono il bar in primo piano e sarà il povero barista Massimo a trovarsi, come sempre accade, coinvolto nella vicenda massonica, nelle indagini condotte dalla bella commissario Vittoria Fusco quando, proprio in occasione dell'uccisione e cottura rituale del cinghiale della loggia, il primo omicidio apre le porte ad un ambiente misterioso per Massimo e pericoloso. Ma Massimo che ci faceva in quella situazione? Il povero barista è direttamente coinvolto negli omicidi o rischia invece di essere vittima sacrificale? Massimo si trovava nella loggia per un addio al celibato tra confratelli e, tra alcool e brindisi, ha perso la cognizione del luogo, ma è accaduto un omicidio e tutti sono indagati e colpevoli sino a prova contraria. Tutti indagati e tutti richiamati in Questura per l'interrogatorio di rito, da quel momento inizia la divertente storia pur non priva di suspense e tensione, supportata dalla verve comica di un Benvenuti di grande classe.

