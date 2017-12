I PERFETTI INNAMORATI/ Su Rai 3 il film con Catherine Zeta-Jones (oggi, 27 dicembre 2017)

I perfetti innamorati, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts, alla regia Joe Roth.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 3

JULIA ROBERTS E CATHERINA ZETA-JHONES NEL CAST

I perfetti innamorati, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una commedia intricata a sfondo sentimentale con una trama complessa pronta a deviare tra situazioni comiche o sentimentali, giocando sui sentimenti dei protagonisti di un film diretto nel 2001 dal regista americano Joe Roth, protagonista di tantissime commedie di successo per famiglie come 'Mamma, ho perso l'aereo' e 'Mrs. Doubtfire' nella sua parte finale di carriera, non escono nuovi film da lui diretti dal 2008, la sua cinematografia si tinge di thriller con il film 'Il Colore Del Crimine' dirigendo una fantastica coppia del cinema americano come Samuel L. Jackson e Julienne Moore. Nel cast de 'I perfetti innamorati', la casa di produzione ha voluto un cast d'altissimo livello nel quale, accanto alla protagonista Julia Roberts, per fascino e bellezza brilla la meravigliosa signora Douglas, Catherine Zeta-Jones, in questo film in grande spolvero recitativo. Accanto alle due 'femme fatale' il fortunato Billy Crystal, conosciuto ed amato in tanti ruoli tra cui vale la pena ricordare le sua parti in film come 'Harry ti presento Sally', 'Getta la mamma dal treno', 'Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche', un attore che fa ridere ma che sa anche recitare, una dote importante soprattutto in un film nel quale deve giostrarsi tra due star come la coppia Roberts/Zeta-Jones. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I PERFETTI INNAMORATI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La storia è abbastanza intricata perché vede un gioco d'amore, tra nuove e vecchie coppie che però si amano ancora, ma non ne sono del tutto convinte, vorrebbero riavvicinarsi ma qualcosa le trattiene dal compiere il gesto finale, si cercano ma non si trovano e forse lo fanno apposta, insomma, le classiche stizze dei quarantenni in crisi sentimentale tra nuovi amori consolidati e vecchi rimpianti. Una trama che sarebbe stata ideale a Woody Allen, molto tipica per la società americana. Tutto ruota attorno a Lee Phillips (Billy Crystal), il cui compito è quello di pubblicizzare film per una grossa casa produttrice di Hollywood, un ruolo ideale ma anche complicato, soprattutto se il suo nuovo compito è quello di promuovere un film nel cui cast compare una vecchia, gloriosa coppia del cinema, Gwen Harrison (Catherine Zeta-Jones) e Eddie Thomas, ruolo interpretato dal grande John Cusack ('Essere John Malkovich' o 'La Sottile Linea Rossa' tra i film di massima caratura che l'hanno visto protagonista). In questa situazione Phillips dovrà cercare di ridare armonia alla coppia 'scoppiata' nel momento in cui Gwen s'innamorò del collega Hector Gorgonolas (Hank Azaria) ed Eddie la lasciò per il tradimento, un compito non facile. In questa complicata situazione, Eddie accetta di andare comunque al casting anche per consegnare i documenti del divorzio alla moglie che non vede da un pò, ma ciò gli muoverà dentro sentimenti non ancora sopiti, nonostante lo stesso Eddie abbia una relazione con Kiki (Julia Robers), sorella di Gwen, relazione che però non decolla, i ricordi sono braci che ancora ardono. Come gestirà il suo cuore il povero Eddie? Sceglierà Kiki o punterà la moglie sino alla fine sperando in una defiance con Gorgonzola? Ed in questa bagarre di cuori infranti, il povero Phillips riuscirà a promuovere come merita il film?

