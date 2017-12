I SOLITI IDIOTI, IL FILM / Su Italia 1 in seconda serata le gag di Mandelli e Biggio (oggi 27 Dicembre 2017)

I soliti idioti, film comico del 2011 diretto da Enrico Lando, andrà in onda su Italia 1 nella seconda serata di mercoledì 27 dicembre, alle ore 23.30. Le gag di Mandelli e Biggio

27 dicembre 2017 Redazione

Fabrizio Biggio protagonista in I Soliti Ignoti (La Presse)

I soliti idioti è un film comico del 2011 diretto da Enrico Lando (Quel bravo ragazzo, Amici come noi, La storia dell'orso) e scritto ed interpretato da Francesco Mandelli (La solita commedia - Inferno, Natale col boss, Generazione 1000 euro), Fabrizio Biggio (La solita commedia - Inferno, I 2 soliti idioti). Il film è tratto dall'omonima trasmissione andata in onda su MTV dal 2009 al 2012 ed interpretata anche in questo caso da Mandelli e Biggio. I soliti idioti andrà in onda su Italia 1 nella seconda serata di mercoledì 27 dicembre, alle ore 23.30.

I SOLITI IGNOTI, DALLA SERIE TV AL FILM: ECCO LA TRAMA

Ruggero (Francesco Mandelli) sogna di essere un Imperatore Romano, mentre Gianluca (Fabrizio Biggio) è un gladiatore. Il padre cerca di convincerlo a provarci con Messalina (Madalina Diana Ghenea). Lui però rifiuta, perché innamorato della fidanzata Fabiana. Il giorno seguente i due si svegliano e iniziano a prepararsi, senza mai smettere di litigare e punzecchiarsi. E' il giorno del matrimonio di Gianluca con Fabiana, che Ruggero non ha mai sopportato. Per evitare il matrimonio Ruggero confessa al figlio di essere affetto da una malattia mortale e chiede quindi al figlio di accompagnarlo in un tour dei luoghi a lui più cari. Ruggero si fa quindi accompagnare a Roma, dove chiede di essere sepolto. In realtà, ovviamente, l'uomo non sta per morire, ma ha fatto una scommessa con un suo vecchio amico che Gianluca sarebbe finito a letto con una modella invece che sposarsi. A Roma Gianluca scopre però il trucco del padre e decide di abbandonarlo lì per andare a sposarsi. Dopo una serie di vicissitudini i due però finiscono per essere arrestati dalla polizia. L'amico di Ruggero si presenta in carcere per insultare Ruggero, che sta evidentemente per perdere la scommessa, ma Gianluca, in un'inattesa esplosione di orgoglio, prende le difese del padre e si convince, nonostante l'inganno, ad aiutare il genitore a vincere la scommessa.

