IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO/ Su Italia 1 il film con Aldo Baglio (oggi,27 dicembre 2017)

Il ricco, il povero e il maggiordomo, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, alla regia Morgan Bertacca.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Italia 1

NEL CAST ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

Il ricco, il povero e il maggiordomo, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola del 2014 che è stata scritta, diretta ed interpretata dal trio comico formato noto come Aldo, Giovanni e Giacomo. La regia è stata curata anche da Morgan Bertacca, che nel 2016 ha nuovamente collaborato con il trio, affiancandoli nella direzione del film Fuga da Reuma Park. Il cast di attori protagonisti de Il ricco, il povero e il maggiordomo è composto da Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario e Massimo Popolizio. Giuliana Lojodice, che nel film interpreta Calcedonia, è un'attrice italiana classe 1940 che ha collaborato con grandi registi del calibro di Federico Fellini, Dino Risi ed Ettore Scola. È infatti apparsa in film come La dolce vita, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?, Il giovedì e Una piccola impresa meridionale. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Giacomo è un ricco e facoltoso imprenditore finanziario che una mattina, in compagnia del suo autista Giovanni, provoca un'incidente stradale in cui rimane coinvolto Aldo, un commerciante ambulante della zona. In segno di scuse e risarcimento, a l'uomo viene offerta una somma di mille che euro che dovrà tornare a ritirare il giorno dopo presentandosi presso la maestosa ed imponente villa di Giacomo. L'indomani, come promesso, Aldo si presenta al cospetto di Giacomo ma quest'ultimo, oltre ad aver ridotto la somma fissata il giorno prima, impone ad Aldo di svolgere diverse mansioni domestiche per potersela guadagnare. Nel frattempo, Giacomo finisce in bancarotta. L'investimento in Burundi su cui aveva puntato tutti i suoi averi, fallisce miseramente e costringe l'uomo a rinunciare al suo patrimonio milionario. L'unico modo per tentare di risollevare le sue sorti finanziarie è quello di ottenere un prestito. Chiede così aiuto ad Assia, affascinante direttrice di banca, che promette a Giacomo di analizzare attentamente le sue richieste. Intanto sia Giovanni che Giacomo vengono ospitati in casa di Aldo. Quest'ultimo è in grado di riprodurre un perfetto accento turco e così a Giacomo balena in mente l'idea di spacciarlo per un ricco sceicco turco e presentarlo ad Assia come un garante del suo progetto di finanziamento.

