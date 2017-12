IL SEGRETO / La triste conferma di Beatriz: Matias sposerà Marcela! (Anticipazioni 27 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 27 dicembre: Beatriz ottiene da Matias la conferma sulle sue imminenti nozze con Marcela. Raimundo continua a migliorare...

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Dopo la pausa in concomitanza con le festività di Natale e Santo Stefano, Il Segreto tornerà questo pomeriggio su Canale 5 anche se con un orario diverso rispetto al solito. Le vicende di Puente Viejo esordiranno infatti già alle ore 15:30, lasciando ampio spazio ai problemi degli abitanti di Los Manantiales. Beatriz avrà il tanto atteso colloquio con Matias durante il quale riceverà la conferma sulle precedenti dichiarazioni di Marcela. Non si è trattato di una menzogna, come sperato in un primo momento. Matias e Marcela diventeranno presto marito e moglie anche se le vere motivazioni di questa decisione non saranno ancora chiare. Il figlio di Emilia apprenderà di essere stato preceduto dalla fidanzata nell'informare Beatriz ma sarò talmente giù di morale da non avere neppure la forza di prendersela con lei. Anche Camila e Hernando non se la passeranno molto bene: Lucia consiglierà all'amica di preparare un romantico incontro con il marito ma le sue idee finiranno per peggiorare i rapporti già molto tesi tra la coppia.

Il Segreto: Raimundo sulla via della guarigione

Se le cattive notizie si susseguiranno al Los Manantiales, nella puntata de Il Segreto di oggi le cose andranno molto meglio alla villa. Raimundo sembrerà tornare a piccoli passi alla normalità, tanto che chiederà persino dei giornali a Mauricio per potersi aggiornare su quanto accaduto durante la sua malattia. Non solo: chiamerà finalmente Donna Francisca con il suo vero nome e ricorderà dei particolari sul passato di Emilia grazie ai racconti di Don Anselmo. Buona notizie, almeno inizialmente, arriveranno dalla Miel Amarga: Cristobal informerà Carmelo di non poter vivere in un luogo che lo terrorizza a causa di voci e presenze oscure. Leal penserà quindi che il suo rivale sia pronto a lasciare la tenuta della quale si è ingiustamente impossessato e parlerà con Adela di questa piacevole novità. Purtroppo però si tratterà solo di calma apparente: Cristobal non avrà nessuna intenzione di perdersi d'animo, rinunciando ai privilegi da lui ottenuti. Ma quanto ancora potrà sopportare la presenza del monaco?

