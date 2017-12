Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ Pioggia di critiche per uno scatto "hot": la risposta della coppia!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ignazio Moser torna a scatenare le critiche e i sospetti del web. Non è affatto piaciuta la foto che ritrae Cecilia Rodriguez di spalle e intenta a cucinare, nulla di strano se non fosse che l'argentina appare nuda, senza maglia nè reggiseno. Una scelta che sul web è apparsa di cattivo gusto e facilmente evitabile. Per il web la coppia "sa mettersi in mostra solo in questo modo" e in molti hanno ripensato ad alcune scene viste nella Casa del Grande Fratello Vip 2. "Intanto ha di nuovo dato il meglio di sé, pubblicando su Twitter una foto di Cecilia che cucina senza reggiseno. ...Decoro e decenza....Ah già, ma tanto ci eravamo abituati. Che li lodino pure finché vogliono , io non li posso vedere!!!! E le serate non durano a lungo..... Gli va bene che è la sorella di Belen!" scrive un'utente sul profilo Instagram di Ignazio Moser, che d'altra parte decide di non rispondere alle critiche.

LA RISPOSTA DELLA COPPIA ALLE CRITICHE

Abituati ormai ad essere nel mirino del web, Ignazio e Cecilia si godono questi bellissimi giorni di festa senza badare alle accuse lanciate dal web. La coppia è più innamorata che mai e a breve potrebbe decidere di partire e godersi un viaggio romantico, il loro primo viaggio da coppia. Entrambi hanno infatti manifestato la volontà di partire e se per Ignazio il top delle vacanze sarebbe un viaggio in bici con la sua dolce metà, Cecilia vorrebbe invece godersi un tour negli Stati Uniti, magari con tappa a Las Vegas e con un "matrimonio a sorpresa". È quindi l'amore la loro risposta alle tante critiche.

