Ivana Mrazova, 90 Special/ Conduttrice tv con Nicola Savino e Katia Follesa nel nuovo programma di Italia 1

Ivana Mrazova, 90 Special, la modella ceca sarà conduttrice del programma di Italia 1 a partire dal 17 gennaio prossimo al fianco di Nicola Savino e della comica Katia Follesa.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Ivana Mrazova sarà alla conduzione di 90 special al fianco di Nicola Savino e Katia Follesa. La modella ceca deve questa ondata di notorietà all'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017 dove era entrata da sconosciuta per arrivare sorprendentemente all'ultimo gradino del podio. La ragazza ha conquistato tutti con la sua semplicità, l'umiltà e anche la bellezza facendo nascere dei veri e propri tormentoni come quello legato al colluttorio che beveva prima di ogni diretta e sul quale la Gialappa's Band la pizzicava ogni volta o quello sul pipistrello per il quale erano i ragazzi a prenderla in giro. Ivana Mrazova ha fatto parlare di sé anche per una possibile storia d'amore con Luca Onestini anche lui protagonista del reality show di Canale 5. Ora la carriera di Ivana può prendere una vera e propria impennata con la conduzione di un programma già molto atteso dal pubblico.

90 SPECIAL IN ONDA DAL 17 GENNAIO

La nostalgia degli anni novanta ha portato Italia 1 a investire su un programma che si chiama 90 special e che sarà in onda dal prossimo 17 gennaio su Italia 1. Lo abbiamo scoperto durante le ultime puntate dell'edizione invernale de Le Iene Show che ha accompagnato con uno spot pronto a mettere curiosità. In questo vedevamo Nicola Savino imitare Silvio Berlusconi e l'annuncio della sua scesa in politica con Forza Italia proprio in quel periodo. Non sappiamo come si svilupperà il programma, ma è chiaro che verterà attorno a quelle che sono le nostalgie degli italiani e soprattutto di chi ora tra i trenta e i quaranta in quegli anni è stato bambino o adolescente. Vedremo quindi molti elementi di repertorio, videogiochi e tanto altro. Con la possibilità almeno per qualche sera di tornare indietro nel tempo in quel periodo dove sicuramente il nostro paese stava molto meglio di oggi.

