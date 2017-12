LA BANDA DEI COCCODRILLI/ Su Italia 1 il film con Nick Romeo Reimann (oggi, 27 dicembre 2017)

La banda dei coccodrilli, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Nick Romeo Reimann e Fabian Halbig, alla regia Christian Ditter. Il dettaglio della trama.

27 dicembre 2017

il film d'avventura nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST NICK ROMEO REIMAN

La banda dei coccodrilli, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 16.30. Unapellicola d'avventura per ragazzi del 2009 che è stata diretta da Christian Ditter (Single ma non troppo, Scrivimi ancora, Wickie and the treasure of the Gods) ed interpretata da Nick Romeo Reimann (la tribù del pallone - L'ultimo goal, V8 - Si accendono i motori, Kebab for breakfast), Fabian Halbig (Zurich, Dinky Sinky, Still young) e Nora Tschirner (300 ore per innamorarsi, Kebab connection, Girl on a bycicle). Il film è una produzione tedesca che in patria ha ottenuto notevole successo, tanto, che ne sono stati realizzati ben 2 sequel. In Italia il film ha debuttato direttamente sui canali Sky, senza passare per i cinema e per il circuito home video. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA BANDA DEI COCCODRILLI, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Hannes (Nick Romeo Reimann) è un ragazzino che da sempre sogna di entrare nella banda dei coccodrilli, un piccolo gruppo di ragazzi locali. Come prova d'ammissione gli viene richiesto di arrampicarsi sul tetto di una fabbrica abbandonata e recuperare una catenina. Hannes riesce a salire sul tetto, ma mentre sta scendendo scivola e rimane attaccato solo alla grondaia. L'amico disabile di Hannes, Kai (Fabian Halbig), ha seguito tutta la scena da casa con un telescopio. Appena vede l'amico in pericolo chiama i pompieri, che si precipitano sul posto. Hannes però riesce a salvarsi da solo, attutendo la caduta, e viene ammesso nel gruppo. Alcuni giorni dopo Kai sente dei colpi d'arma da fuoco in strada e vede un gruppo di motociclisti in fuga. Scoprirà in seguito che questi hanno appena rapinato il negozio della madre di Hannes. La polizia ha messo sul gruppo di motociclisti una taglia di 1000 euro e la banda dei coccodrilli ha deciso, anche per aiutare economicamente Hannes, di tentare di aggiudicarsela. La banda scopre quindi che il loro rifugio sull'albero è stato distrutto e decide di costruirsene uno nuovo. Quando i ragazzi si recano in una fabbrica di mattoni per rubare il materiale per costruire un nuovo rifugio, scoprono che questo è anche il nascondiglio della banda di ladri.

