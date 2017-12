LE FATE IGNORANTI/ Stasera in tv su Iris nella seconda serata il film di Ferzan Ozpetek (oggi 27 dicembre)

Le fate ignoranti andrà in onda su Iris nella seconda serata di mercoledì 27 dicembre, alle ore 23.45, il film diretto da Ferzan Ozpetek. Ha ottenuto un grande successo di critica

27 dicembre 2017 Redazione

Ferzan Ozpetek regista di "Le fate ignoranti"

Le fate ignoranti è un film drammatico del 2001 diretto da Ferzan Ozpetek (Rosso Istanbul, Mine vaganti, Allacciate le cinture) ed interpretato da Stefano Accorsi (Veloce come il vento, L'ultimo bacio, Viaggio sola), Margherita Buy (Mia madre, Io e lei, Habemus papam) e Gabriel Garko (Callas forever, Una moglie bellissima, la serie tv L'onore e il rispetto). Questo è il primo film del regista turco realizzato in Italia e inaugurerà una lunga collaborazione fra Ozpetek e il nostro Paese. Le fate ignoranti andrà in onda su Iris nella seconda serata di mercoledì 27 dicembre, alle ore 23.45.

LE FATE IGNORANTI, LA TRAMA DEL FILM DI OZPETEK

Antonia (Margheruta Buy) è un medico specializzato nel curare malati di AIDS. Lei e il marito Massimo (Andrea Renzi) vivono un rapporto apparentemente perfetto e appagante. Massimo però muore improvvisamente in un incidente d'auto, così Antonia si trova improvvisamente vedova. Questo peggiora ulteriormente il suo già pessimo rapporto con la madre. Antonia cade in una cupa depressione, ma in un momento di lucidità decide di andare almeno a recuperare gli effetti personali del marito sul suo posto di lavoro. Qui, su un quadro, scopre le tracce che sembrano portare ad un'amante segreta. La donna non riesce a credere che Massimo avesse ua relazione clandestina alle sue spalle e comincia ad indagare. Quello che scopre, però, è che il marito viveva una doppia vita e che la sua amante è in realtà Michele (Stefano Accorsi), un giovane omosessuale che lavora ai Mercati Generali. Questi introduce Antonia in un mondo che la donna pensava lontanissimo dal suo. L'uomo infatti vive con una sorta di famiglia allargata composta da un transessuale, una profuga proveniente dalla Turchia e alcuni omosessuali.

LE CURIOSITÀ SUL FILM

Il film tratta un tema molto caro ad Ozpetek, quello dell'omosessualità, a cui il regista, omosessuale dichiarato, ha dedicato numerosi lungometraggi. Il film ha ottenuto uno straordinario successo di critica, ricevendo recensioni molto positive e numerosi riconoscimenti sia in Italia che a livello internazionale. La pellicola ha vinto ben 4 nastri d'argento, fra cui migliore attrice e migliore attore protagonista, andati alla Buy e a Stefano Accorsi, 3 Globi d'Oro come miglior regista, migliore attore e migliore attrice e 4 Ciak d'Oro, fra cui di nuovo miglior attore protagonista, miglior fotografia, miglior scenografia e miglior manifesto. Le fate ignoranti ha ricevuto anche la nomination all'Orso d'Oro del Festival di Berlino e Margherita Buy ha ottenuto una nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista. Le fate ignoranti verrà trasmesso da Iris nella seconda serata del 27 dicembre, alle ore 23.45.

