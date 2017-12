La linguaccia di Meghan Markle/ Foto: l'attrice conquista il regno in nome della monarchia moderna

La linguaccia di Meghan Markle una caduta di stile o sono il sinonimo di una monarchia moderna che mischia tradizioni e rivoluzioni. Ecco i dettagli sulla nuova uscita pubblica

27 dicembre 2017 Hedda Hopper

Meghan Markle

Meghan Markle ha fatto il suo debutto in società accanto al suo amato principe Henry e alla Regina proprio in queste vacanze di Natale fatte di impegni e uscite ufficiali a favore di fotografi. Proprio a loro la bella attrice di Suits e futura principessa, ha fatto una linguaccia proprio per stemperare la tensione e i suoi modi impacciati tipici dalla "prima uscita ufficiale". Henry l'ha tenuta per mano, si è fatto prendere sotto braccio e anche Kate Middleton è stata accanto alla cognata, e tutto è andato per il meglio se non fosse per questa piccola caduta di stile che sicuramente i fan della monarchia moderna potranno perdonare. La nuova apparizione pubblica dell'attrice è stata presa in esame da fotografi e giornalisti pronti ad immortalarla al minimo errore. Così non è stato e anche la sua linguaccia ha conquistato i presenti e i sudditi del regno dell'amata Regina Elisabetta.

LA FAMIGLIA REALE CONQUISTATA DALL'ATTRICE

La spontaneità, la faccia pulita e il suo stare al fianco del principe Henry ha fatto il resto. L’attrice californiana ha conquistato con la sua spontaneità i sudditi e il web e anche quando la 91enne regina è salita in macchina e Kate e Meghan si sono genuflesse, il tutto è successo senza intoppi. Le coppie si sono poi divise e la Markle si è mostrata entusiasta anche dei bouquet di fiori ricevuti. Meghan ha il merito di aver conquistato Henry e la Regina che per lei e l'amato nipote ha rotto le regole invitando la giovane, non ancora sposata con il principe, al pranzo di Natale e si è detta pronta a "dare il benvenuto a nuovi membri della famiglia reale" riferendosi proprio all'attrice e al terzogenito di William e Kate che nascerà ad aprile.

