Lapo Elkann e Cristina Saracino / È amore! Ecco chi è la modella, nuova fiamma del rampollo

Lapo Elkann e Cristina Saracino, è amore! Gli scatti del settimanale Chi confermano: ecco chi è la modella pugliese, nuova fiamma del noto rampollo!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Lapo Elkann e Cristina Saracino

La love story tra Lapo Elkann e Cristina Saracino continua a gonfie vele. Il settimanale Chi ha mostrato la coppia mentre si scambia alcuni baci e tenerezze, il tutto per confermare la bella storia che è nata tra i due. Lapo sembra sereno e appagato nelle foto, ricordiamo che da poco il rampollo di casa Agnelli ha compiuto 40 anni mentre la Saracino ha 26 anni. A bordo dell'auto nuova di Elkann la Saracino ha scattato una foto del bacio con il suo amore per poi condividerla su Instagram ufficializzando il nuovo amore. La foto è stata condivisa da Chiara Ferragni grande amica della coppia insieme a Fedez. Ricordiamo che Lapo Elkann è stato eletto 4 volte di seguito Best Dressed Man dalla rivista Vanity Fair, entrando nella loro Hall of Fame, di cui fanno parte anche il nonno Gianni Agnelli e la nonna Marella Caracciolo Agnelli.

LAPO ELKANN, RE DEL GOSSIP

È salito alla ribalta delle cronache rosa anche per la sua vita amorosa, incominciata con la relazione, terminata nel 2005, con l'attrice Martina Stella e per i successivi numerosi flirt, tra cui si ricordano quello duraturo con la lontana cugina Bianca Brandolini d'Adda e la miliardaria kazaka Goga Ashkenazi; successivamente fa coppia con la gallerista e collaboratrice di Vogue Carlotta Loverini Botta. Ora quindi sta vivendo un nuovo amore con la modella pugliese Cristina Saraceno. Scopriremo presto se questa nuova storia avrà fondamenta solide e sviluppi importanti. Dalle foto del settimanale Chi si può sicuramente scorgere una grandissima sintonia tra i due innamorati.

