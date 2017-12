Luca Onestini e Ivana Mrazova/ È nato l'amore? Una rivelazione scoraggia i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova, è nato l'amore tra i due dopo il Grande Fratello Vip o si tratta soltanto di amicizia? Una rivelazione scoraggia i fan!

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Lontani ma sempre vicini, Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno trascorrendo queste prime vacanze natalizie divisi, ma solo fisicamente. Il loro rapporto continua ad incuriosire tanti che si chiedono se sia sbocciato o meno l'amore. Ivana per Natale è volata nella sua Praga, dove sta trascorrendo questi giorni speciali accanto alla sua famiglia, così come Luca, rimasto ovviamente in Italia. Eppure ad ogni scatto pubblicato da Ivana non manca il like e l'apprezzamento di Luca e viceversa, segno che i due sono sempre in contatto oltre che attenti a ciò che fa l'altro. Se il Natale li vede separati, potrebbe non essere lo stesso invece per il Capodanno. Per l'inizio del nuovo anno, Ivana e Luca potrebbero essere nuovamente insieme e magari festeggiarlo con un bacio che suggelli la nascita di questo nuovo amore.

LE PAROLE DI IVANA SCORAGGIANO I FAN

È dalla loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2 che i fan sperano che possa finalmente arrivare l'annuncio dei due che confermi la loro relazione. Intanto i rispettivi profili social sembrano quasi rivelare, seppur velatamente, la loro voglia di stare insieme eppure ben diverse sono le ultime dichiarazioni di Ivana a "Eva Tremila" in cui smentisce il gossip sulla storia d'amore e parla di semplice "amicizia". I dubbi insomma rimangono e tutto rimane con un grosso punto interrogativo che soltanto il tempo potrà svelare: si tratta davvero di una semplice amicizia o Ivana e Luca continuano a voler tenere nascosta la loro relazione? Intanto i fan iniziano a perdere le speranze...

