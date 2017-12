MALTEMPO, ALLERTA METEO/ Ora l'inverno è davvero arrivato! (oggi, 27 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 27 dicembre 2017. L'inverno è davvero arrivato con pioggia, neve e raffiche di vento. Le temperature a sorpresa salgono, ma c'è allerta.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

La giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre 2017, sarà da dimenticare meteorologicamente parlando. Sarà aperta da forti raffiche di neve su tutto il nord, ma soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. La pioggia invece colpirà in maniera massiccia tutto il versante tirrenico, con temporali che partiranno dalla Liguria per arrivare a toccare la Calabria. Situazione che perdurerà per tutta la giornata portando anche all'allerta in diverse zone del paese. C'è preoccupazione per la Liguria dove appena una decina di giorni fa c'erano stati addirittura sgombri preventivi per evitare pericoli legati alle possibili alluvioni. Il vento sarà protagonista invece sul versante adriatico, tirando da sud verso nord con grande intensità. Le temperature a sorpresa però non scenderanno sotto gli zero gradi centigradi con le minime che saranno sui 2° della mattina ad Aosta, Torino, Trento e Bolzano, mentre le massime saranno registrate sui 16° di Palermo nel pomeriggio.

PREVISIONI METEO: È ARRIVATO L'INVERNO

L'inverno di certo quest'anno si è fatto attendere un po' di più rispetto alle scorse annate. Arrivati al 27 dicembre 2017 possiamo dire però che il generale si è fatto sentire in maniera decisamente importante. La giornata di oggi sarà condizionata dal maltempo che colpirà un po' tutto il paese con raffiche di vento, temporali e anche neve. Le uniche regioni esenti da questi problemi saranno la Sicilia, la Puglia e la Calabria dove il sole ostacolato dalle nubi proverà a fare capolino e a prendersi la scena. Nonostante questo ci sarà anche un anomalo innalzamento delle temperature con nessuna città del nostro paese pronta a vedere il termometro andare al di sotto degli zero gradi centigradi. Il maltempo continuerà ad essere protagonista anche domani, fino a che poi venerdì il sole tornerà a illuminare le giornate prima al nord e poi anche al sud Italia con un fine d'anno che potrebbe regalare nuovamente buone notizie.

