MIRACOLO NELLA 34a STRADA/ Su Canale 5 il film con Richard Attenborough (oggi, 27 dicembre 2017)

Miracolo nella 34a strada, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Richard Attenborough e Mara Wilson, alla regia Les Mayfield. Il dettaglio della trama.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Canale 5

NEL CAST RICHARD ATTENBOROUGH

Miracolo nella 34a strada, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola fantastica e sentimentale con Les Mayfield alla regia ed è stata interpretata da Richard Attenborough, Mara Wilson, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J. T. Walsh e Joss Ackland. Si tratta di una storia prettamente natalizia che viene riproposta quasi ogni anno dalle reti Mediaset. Rappresenta inoltre, il remake dell'omonima pellicola diretta nel 1947 da George Seaton. Richard Attenborough, che nel film veste i panni di Santa Claus, è stato un noto interprete e regista inglese noto per le sue apparizioni in Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra, Il mondo perduto - Jurassic Park, L'assassino di Rillington Place n. 10, ...e poi, non ne rimase nessuno. L'ultimo suo lavoro risale al 2007, anno in cui ha diretto il film Closing the ring. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MIRACOLO NELLA 34a STRADA, AL TRAMA DEL FILM FANTASTICO

La classica sfilata che si tiene tra le vie di New York nel giorno del ringraziamento, sta per avere inizio. Tuttavia, Tony, l'uomo che (per conto del centro commerciale Cole) dovrebbe impersonare Babbo Natale a bordo di una slitta, viene sorpreso in preda ai fumi dell'alcol da Dorey Walker, direttrice dei magazzini Cole. Quest'ultima, si ricorda di un uomo che assomiglia in modo straordinario a Santa Claus, Kris Kringle e decide di ingaggiarlo per sostituire Tony e prende parte alla parata. Il signor Kris interpreta in maniera egregia il ruolo di Babbo Natale, tanto da convincere tutti i bambini di New York di essere il vero Santa Claus. Tutti tranne la piccola Susan, figlia di Dorey, che continua a non crederci. Una sera però la bimba, confidandosi con Kris, ammette che inizierà a credere in Babbo Natale solo se entro il 25 dicembre riuscirà ad avere un nuovo papà. Nel frattempo Kris Kringle diventa una vera e propria star, portando alle stelle gli affari dei magazzini Cole e mandando su tutte le furie i loro diretti competitor, che iniziano ad escogitare un piano che screditi Kris Kringle. Una sera Tony, l'ex Babbo Natale dei magazzini Cole, aggredisce l'uomo generando in lui una reazione spropositata. La colluttazione culmina con l'arresto di Kris che viene rinchiuso in una struttura penitenziaria psichiatrica. Nel frattempo Dorey e sua figlia Susan cercano in tutti i modi di aiutare Kris, al quale si sono ormai profondamente affezionate, raccogliendo le testimonianze di tutti i bambini di New York, affinché attestino la reale bontà del Santa Claus dei magazzini Cole. In prima fila per difendere Kris ci sarà proprio la piccola Susan.

