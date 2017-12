NICOLA PANICO / L'ex di Sara Affi Fella è fidanzato? "Ho tutto il diritto di rifarmi una vita"(Uomini e donne)

Nicola Panico è di nuovo fidanzato? L'ex di Sara Affi Fella è stato sorpreso nel suo paese in compagnia di un'altra ragazza e si è poi espresso su Instagram...

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Nicola Panico e Sara Affi Fella

Nicola Panico è uscito con le ossa rotte dalla sua relazione con Sara Affi Fella, attuale tronista di Uomini e donne. La coppia aveva superato, anche se con mille problemi, l'avventura a Temptation Island salvo poi giungere alla rottura definitiva tra le polemiche. Nei social network lui si era espresso più volte contro la sua ex, colpevole di aver archiviato in fretta e furia la loro storia d'amore, mettendosi subito alla ricerca di un nuovo fidanzato in televisione. Ma secondo il Vicolo delle news, anche lui è andato velocemente avanti con la sua vita, avvicinandosi subito ad una sua compaesana con la quale attualmente condivide una relazione. Ecco cosa riporta la talpa in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Vicolo delle News: "Sono del paese di Nicola ex di Sara Affi Fella che fa la vittima sui social e attualmente fidanzato con una ragazza che abita vicino casa mia. Si sono scambiati i regali di Natale oggi per la strada e poi si sono scambiati coccole e carezze. Qui tutti sanno che stanno insieme anche se lui non ufficializza ancora". Nicola Panico è fidanzato? La sua dichiarazione non chiarisce i dubbi.

Nicola Panico è di nuovo fidanzato?

La notizia sembra essere una certezza nel suo paese, tanto da rendere necessario il suo intervento affidato ai social network. L'ex di Sara Affi Fella si è espresso sulle sue Instagram Stories, dicendosi sorpreso dal clamore suscitato dalle foto nelle quali appare in compagnia di un'altra ragazza: "In molti mi avete scritto che sono un ipocrita, che sono furbo ecc ecc vi rispondo qui: aldilà se questa notizia sia vera o falsa, credo che una persona abbia tutto il diritto di rifarsi una vita dopo due lunghissimi mesi!!! Di errori ne ho fatti tanti, ma mai come questo periodo della mia vita mi sento così a posto con la mia coscienza che poi è l'unica cosa di cui una persona dovrebbe tenere conto". Parole che non negano né confermano questa relazione...

