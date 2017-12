NOEMI CECCACCI E MAURO D'ANGELO / Foto, crisi superata per i due ex corteggiatori di Uomini e donne?

Noemi Ceccacci e Mauro D'Angelo appaiono nuovamente felici insieme in una foto su Instagram. Crisi superata tra i due ex corteggiatori di Uomini e donne?

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Uomini e Donne

L'amore va e viene tra gli ex protagonisti di Uomini e donne, che a volte smettono di dare notizie di sé facendo nascere più di qualche sospetto tra i loro fedeli sostenitori. È questo il caso di due ex corteggiatori del programma di Maria De Filippi, conosciutosi proprio davanti alle telecamere anche se erano giunti a Cinecittà per corteggiare altre persone. Stiamo parlando di Noemi Ceccacci, l'ex corteggiatrice di Marco Fantini e una delle indiscusse preferite del tronista di allora. Non certo a caso, fino al termine della sua esperienza Marco aveva espresso il suo interesse per Noemi, amata anche tra il pubblico che avrebbe voluto vederla sul trono nell'edizione successiva. L'altro protagonista di questo amore è Mauro D'Angelo: la sua esperienza a Uomini e donne fu più breve di quella di Noemi ma sicuramente lo ricorderte per il suo tentativo di conquista a Valentina Dallari, poi non terminato nel migliore dei modi.

Crisi superata per Noemi Ceccacci e Mauro D'Angelo?

La partecipazione di Noemi Ceccacci e Mauro D'Angelo a Uomini e donne fu comunque positiva perché i due corteggiatori si conobbero e avviarono una relazione che proseguì per diversi mesi. Da qualche tempo, però, di loro si sono perse le tracce tanto che i followers di entrambi si erano detti certi che la coppia fosse in crisi. Nessuna foto appariva più su Instagram, lasciando chiaramente indentere alla possibilità della fine di questa storia. Rottura che sembra solo un lontano ricordo, guardando la foto pubblicata per Natale dall'ex corteggiatrice (clicca qui per vederla). In essa Noemi appare nuovamente in compagnia di Angelo e conferma come il periodo difficile sia stato superato: "Per ritrovarsi a volte bisogna perdersi quasi del tutto". Parole che hanno trovato l'approvazione e i complimenti dei fan che subito si sono espressi con complimenti per questo ritorno di fiamma: "Finalmente insieme" , "Siiiii, sono davvero molto felice per voi!".

