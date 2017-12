Nicoletta Romanoff incinta/ L'attrice annuncia l'arrivo del quarto figlio

Quarto figlio in arrivo per Nicoletta Romanoff che annuncia la sua nuova gravidanza sui social rendendo partecipi i suoi fan. Ecco tutte le novità sull'attrice

Buone notizie per i fan del cinema italiano e dell'attrice Nicoletta Romanoff che ha annunciato l'arrivo del suo quarto figlio. Ancora una volta sono i social a fare da crocevia tra le vite degli artisti e i loro fan e per Nicoletta Romanoff arriverà un quarto figlio. L'ex di Giorgio Pasotti ha annunciato di essere incinta per la quarta volta e lo ha fatto su Instagram dove proprio qualche ora fa, in occasione del Natale, ha scritto: "Finalmente possiamo dire quanto siamo felici di annunciare l'arrivo del nostro bimbo". Naturalmente l'attrice ha parlato per sé e per il suo attuale compagno, l'allenatore di Rugby Federico Alverà con il quale avrà il suo quarto figlio che si unirà ai tre avuti dalle sue precedenti relazioni.

FAMIGLIA ALLARGATA E POCO CINEMA

Francesco e Gabriele, i maggiori, sono infatti i figli dell'ex marito e produttore Federico Scardamaglia mentre la piccola Maria è nata proprio dalla relazione con Giorgio Pasotti. Eccola in questa foto postata su Instagram mentre posa al sole tra gli ulivi e tenendosi il pancino ancora poco pronunciato ma già in grado di rendere felice l'attrice e il suo compagno. Nicoletta Romanoff ultimamente si è molto dedicata alla famiglia e alla sua nuova relazione mettendo da parte il resto visto che ormai da un paio d'anni che i suoi fan non hanno modo di vederla al cinema impegnata in nuovi ruoli. La sua ultima fatica è datata 2015 per Alessandro Colizzi in Crushed Lives - Il sesso dopo i figli.

