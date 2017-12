PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 27 dicembre 2017 : incontri favoriti per la Vergine

Oroscopo del 27 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox: gli incontri sono favoriti per la Vergine, mentre il Toro è in un momento di salute davvero energico. Che giornata sarò?

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 27 DICEMBRE 2017

Andiamo ora a vedere nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox, studiandolo segno per segno. Partiamo da Capricorno e Leone per poi andare ad analizzare tutti gli altri. Fase di recupero grazie a Venere molto attiva nel segno del Capricorno. Bisogna frequentare gente e non chiudersi in casa. Novità e competizioni forti nel 2018 che si potranno vincere o pareggiare con qualcun altro. Non esiste la sconfitta per questo segno nel prossimo anno anche perché si lotta sempre con grande determinazione. Un po' sottotono il Leone perchè non ha intenzione di continuare delle cose che non danno gratifiche e perché ci si sta preparando per un grande salto che però non sarà possibile prima di metà anno. In qualche modo ci si deve organizzare, prepararsi. C'è un po' di amarezza perché si fa qualcosa che non piace, magari si lavora per un'azienda che non si vorrebbe. Non bisogna riservare le ansie lavorative in amore.

INCONTRI FAVORITI PER LA VERGINE: AMORE

Voltiamo pagina e andiamo a interessarci dei problemi di cuore. Ci soffermeremo sull'amore per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. La Vergine è pronta a fare degli incontri molto fortunati. Potrebbe essere facile arrivare a quello che sembrava impossibile, l'amore infatti potrebbe essere una scoperta per questo periodo particolare. Il Cancro è positivo, ma rischia di vivere tutte situazioni a termine così nella vita e anche nell'amore. Chi invece rimarrà solo in questo periodo è il segno dei Pesci che vuole un fine di anno intimista e quindi non prettamente votato agli incontri o all'amore. Il Toro è molto energico e cerca uno scatto verso la ricerca di una persona di riferimento. Il Sagittario rischia di mettersi in un angolo, rischiando di evitare di trovarsi a isolarsi quando invece sarebbe opportuno lanciarsi per cercare persone da amare.

TORO MOLTO ENERGICO: SALUTE

Partiamo la nostra analisi dell'oroscopo di oggi, 27 dicembre 2017, fatto da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele analizzando qual è lo stato di salute dopo le festività natalizie e in attesa dell'anno nuovo. E' un Toro energico che sembra aver ritrovato l'energia che da diverso tempo sembrava persa. Potrebbe essere questo un momento molto interessante per rilanciarsi proprio dal punto di vista fisico. Il Capricorno potrebbe trovarsi a vivere delle emozioni forti, ma bisogna avere voglia di competere e di lottare per gli obiettivi anche della sfera emotiva. Il Leone vive ansie in questo periodo a causa del lavoro. Per questo sarebbe opportuno cercare di vivere le cose con più tranquillità. La Vergine invece ha un momento di apatia in cui sembra che qualsiasi cosa si faccia non vada bene. Serve svoltare anche da questo punto di vista se si vuole stare meglio psicologicamente e anche fisicamente.

