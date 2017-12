Paola Barale e Gabriele Parpiglia/ Chi è il nuovo fidanzato? Guerra social a colpi di accuse: “Ma chi sei?”

Paola Barale rompe il silenzio, ecco l'intima intervista tra le pagine del settimanale 'Chi', l'addio a Raz Degan e il nuovo amore che le ha ridato la serenità, ecco le dichiarazioni.

27 dicembre 2017 - agg. 27 dicembre 2017, 18.37 Valentina Gambino

Paola Barale (Fonte foto, settimanale Chi)

Dopo lo scontro social, Gabriele Parpiglia aveva promesso una diretta Instagram agli estimatori. E così, il giornalista ha voluto chiarire la “questione Barale” tramite il suo account ufficiale. “Devo tornare a fare una rissa social…” esordisce l’autore televisivo, affermando in più volte di non avere alcuna intenzione di polemizzare. “Potete toccarmi tutto ma non il lavoro, io lavoro seriamente” ha esordito il buon Parpiglia. Successivamente, la penna di ‘Chi’ ha raccontato come si è svolta l’intera questione prima di pubblicare ufficialmente l’articolo. La scorsa settimana, gli era stato affidato un servizio su Paola Barale e il suo secondo lavoro da travel influencer. Il giornalista infatti, doveva raccontare il viaggio in Tailandia della showgirl e commentare con lei, questa nuova avventura. "Le interviste io le registro perché poi la mattina qualcuno si sveglia con un viaggio strano e spara qualche minch*ata... io se avessi voglia di replicare dovrei mettere sul web l'intervista...", attacca il giornalista. Successivamente, entra nel dettaglio: "Paola Barale che di secondo lavoro fa la travel influencer ha riletto l'intervista sei volte con scambi di mail”. Poi Parpiglia, approfondisce rileggendo il pezzo dell’intervista dedicato al presunto amore e il Capodanno in compagnia. “Non voglio andare oltre, sono cose da poveracci… ma se qualcuno mi sfiora dal lato lavoro… mi devi dire grazie per aver raccontato il tuo secondo lavoro e grazie per averti fatto pubblicità”. Parpiglia poi confida di non aver titolato l’articolo: “Ma lo difendo comunque!”. “Tu che fai stamattina? – sbotta ancora - Fai la fig* e prendi per il cul*? Questo è lavoro e nessuno deve mancarmi di rispetto… che sia la Barale o ‘sto cazz*! Soprattutto per chi questo lavoro lo fa seriamente. Se io fosse il Gabriele di tre anni fa avrei agito diversamente. Lei ha attaccato un sistema di lavoro e non si fa, perché non sei nessuno! Qual è il problema grave della tua vita? Tu prendi per il cul* una testata? Ma chi sei?”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Scontro social con Gabriele Parpiglia



Scoppia la polemica tra Paola Barale e Gabriele Parpiglia. Prima la pacifica intervista tra le pagine del settimanale "Chi" e poi la controversia nemmeno troppo velata (specie per la risposta del giornalista). L’articolo raccontava la "nuova vita" della showgirl piemontese, anche alle prese con un nuovo amore dopo l'addio ufficiale a Raz Degan (questo è ciò che si legge tra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini). Secondo la Barale però, le cose non sarebbero andate esattamente in questo modo e smentisce di avere una nuova relazione: “Ma dai? Dalla faccia non si direbbe… e infatti non è vero”, esordisce la piemontese. Poi si scaglia contro colui che ha scritto il pezzo: “Chi' ha scritto questo titolo, avrà forse bevuto un po' troppo per le feste di Natale? e Chi" è la "dolce compagnia" di cui si parla nell’intervista? Si sa, i diretti interessati sono sempre gli ultimi a sapere le notizie ma questa notizia non c’è”. Poi la Barale conclude: “Peccato doveva essere una buona occasione per parlare d’altro... auguri a tutti anche a “Chi” mi vuole fidanzata a tutti i costi”. Seccata la risposta di Parpiglia, sotto il post Instagram di Isa&Chia: "Ma quale scontro. Fossero questi i miei scontri seri nella vita... sarei messo malissimo. Lei ha scritto una cazz*ta perché non ha nulla da fare, nel vero senso della parola. Non ha niente da fare. Anzi no: meglio faccia la 'travel qualcosa'. Sono senza parole, meglio che io taccia. Giuro, meglio che io stia zitto... Fidatevi!". Ma se la Barale per Parpiglia non ha nulla da fare, per quale motivo ha voluto intervistarla? Come direbbe il buon Dandolo: “Ah, saperlo…”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

La ritrovata serenità



Paola Barale è di nuovo innamorata? La showgirl piemontese, intervistata da Gabriele Parpiglia tra le pagine del settimanale Chi (in edicola da oggi con il nuovo numero), si è raccontata senza filtri, parlando della sua nuova storia d'amore e raccontando di Raz Degan, grande affetto del passato. La Barale ha confessato di aver preferito passare le feste in serenità e in compagnia di una persona al suo fianco che le riscalda nuovamente il cuore. La 50enne, dopo tanto silenzio ha deciso di spezzare la catena confessandosi tra le pagine della nota rivista. La seconda vita da travel influencer sembra appagarla talmente tanto da non pensare minimamente alla televisione o meglio, qualora si dovesse presentare un'ottima proposta, potrebbe anche decidere di tornare. L'intervista si apre con la maternità, definitivamente messa da parte ma senza particolari rimpianti. Oggi lei dice di no ad un figlio ma nella vita non può mai sapersi. Una cosa è certa, qualora dovesse pensare ad una gravidanza, il padre di certo non sarebbe Raz Degan.

Paola Barale, addio a Raz e nuova vita tra le braccia di un altro

Proprio un anno fa, Paola Barale è salita sull'aereo per dare il suo totale sostegno a Raz Degan, in gara in Honduras verso la vittoria della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi. Due giorni con il suo ex però, le hanno permesso di scoprire che bastavano e avanzavano: "Mi mancava l'aria", confessa la showgirl. Poi conferma che tra di loro è rimasto l'affetto ma la relazione d'amore è ormai finita da parecchio: “C’è un tempo per tutto. Il nostro tempo lo abbiamo avuto e ce lo siamo goduto. Poi ci siamo detti addio per riprenderci con un “ciao” pieno di amore. E oggi ci vogliamo un gran bene”. E parlando anche di reality, Paola direbbe di no anche al Grande Fratello Vip: "Non ho resistito due giorni all'Isola resisto mesi? Sono programmi di successo ma non sono adatti a me", confessa. Poi mostra anche un certo entusiasmo: "Aspetto l'occasione giusta, senza fasciarmi la testa. Prima o poi arriverà. Sono positiva e ci sto lavorando da tempo". Il Natale in casa Barale si presenta con una certa serenità, a Fossano dai genitori con papà Domenico che ha preparato la crema pasticcera con gli ingredienti segreti tramandati dalla madre. Poi Paola rivela di essere piena di amore e di aspettare con ansia il Capodanno per poterlo passare in dolce compagnia.

La seconda vita della Barale in attesa dell’occasione in TV

L'intervista di Paola Barale tra le pagine di "Chi", prosegue con un bel messaggio di rottura contro Harvey Weinstein. Dopo la denuncia di Asia Argento infatti, gran parte delle attrici italiane, ha preferito tacere oppure dire la propria opinione in maniera velata, senza prendere una posizione chiara. Paola invece, ha un pensiero ben preciso e non ha paura di rivelarlo: "Io sogno di vederlo nudo, appeso a testa in giù, durante la prossima notte degli Oscar, e intorno a lui ghiande e maiali che lo sbranano. Ecco quello che penso". Poi racconta di aver rifilato una serie di 'no' che le avranno fatto perdere delle occasioni ma: "La mia dignità vola a testa alta". Di seguito racconta anche la sua seconda vita lavorativa e la passione per i viaggi da condividere tramite social: "Mi muovo con una troupe al seguito che filma e scatta foto. Per il primo viaggio “social” ho scelto la Thailandia". Poi la Barale torna a parlare di televisione, confessando di non averla mai incontrata nel momento giusto: "Basti pensare allo scorso anno all’Isola: in due giorni e un’ospitata al serale è scoppiato il caos. L’unica cosa che mi ha fatto davvero piacere è percepire ancora l’affetto dei fan. Significa che non ho sbagliato".

