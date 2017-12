QUALCOSA DI MAGICO/ Su Italia 1 il film con Melissa Sagemiller (oggi, 27 dicembre 2017)

Qualcosa di magico, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Melissa Sagemiller e Brad Row, alla regia Fred Olen Ray. Il dettaglio della trama.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film sentimentale nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MELISSA SAGEMILLER

Qualcosa di magico, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 14.35. Diretta da Fred Olen Ray, la pellicola racconta la storia di Elizabeth e del dono di ascoltare i pensieri altrui ricevuto da un aiutante di Babbo Natale. A vestire i panni di Elizabeth è Melissa Sagemiller, interprete americana che ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche fin da giovanissima, come Soul Survivors - Altre vite e Sleeper Cell. È anche apparsa in 25 episodi dela serie televisiva Raising the Bar. Fred Olen Ray, che ha curato la regia di Qualcosa di magico, è un importante regista, sceneggiatore e produttore americano. Tra i suoi lavori di maggior successo possiamo citare After Midnight, Sniper: Special Ops, Accidental Switch e Bikini Jones and the Temple of Eros. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI MAGICO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Elizabeth è una nota ed affermata manager di successo che lavora presso un'importante agenzia pubblicitaria. La giovane donna è davvero brava nel suo lavoro ma per il suo carattere saccente e poco attento ai bisogni altrui viene spesso percepita con antipatia dalla maggior parte della clientela. Proprio per questo motivo, il suo capo, in prossimità del periodo natalizio, decide di assumere il giovane ed affascinante Robert Morgan, che avrà il compito di affiancare Elizabeth. I due tarderanno ad instaurare un buon feeling ma tutto cambia quando la donna acquisisce un dono speciale che le permette di conoscere magicamente i pensieri di chi la circonda. In un primo momento Elizabeth userà questo straordinario potere solo per impressionare il suo datore di lavoro e mettere in cattiva luce Robert. Col passare dei giorni, però, si renderà conto di come il dona possa aiutarla a cambiare, prestando più attenzione ai bisogni altrui e soprattutto dei suoi cari. Nel finale, Elizabeth si innamorerà di Robert che ricambierà i sentimenti della sua collega.

