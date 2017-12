SATURNO CONTRO/ Su Iris il film con Pierfrancesco Favino (oggi, 27 dicembre 2017)

Saturno contro, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Margherita Buy, alla regia Ferzan Özpetek. Il dettaglio.

27 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST PIERFRANCESCO FAVINO

Saturno contro, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica del 2007 che è stata diretta da Ferzan Özpetek, scrittore e regista turco che ha curato la regia di grandi produzioni cinematografiche come Le fate ignoranti, Mine vaganti e Rosso Instanbul. Il cast di Saturno contro è composto da grandi nomi del cinema italiano come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Margherita Buy, Serra Yilmaz, Ennio Fantastichini, Ambra Angiolini e Luca Argentero. Ennio Fantastichini, che interpreta il personaggio di Sergio, di recente è stato protagonista della fiction di Rai Uno La strada di casa, mentre Luca Argentero (Lorenzo Marchetti) ha vestito i panni di Sasà nella fortunata serie televisiva Sirene, andata in onda sempre su Rai Uno. Il titolo del film rispecchia in pieno il significato più profondo della trama, secondo cui anche dalle situazioni più complesse e difficili è possibile trarre insegnamenti utili. In astrologia, appunto, avere il pianeta Saturno avverso produce irrimediabili cambiamenti che scuotono l'animo di chi li attraversa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SATURNO CONTRO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama del film intreccia le vite di sette amici uniti dal forte legame che li lega a Davide, scrittore di racconti per bambini. Il giovane ospita nel suo appartamento tutta la sua cerchia di amicizie composta da Antonio, dipendente di un istituto bancario fidanzato con Angelica. Ci sono poi Neval, attrice di origini turche sposata con un'agente di polizia, Sergio (ex fidanzato di Davide) e Roberta, amica del nuovo compagno di Davide, Lorenzo. La situazione di equilibrio ed armonia che contraddistingue il gruppo viene drammaticamente spezzata dalle condizioni di salute di Lorenzo, che all'improvviso entra in coma, gettando nel più profondo sconforto Davide e tutti i suoi amici. L'evento drammatico darà a tutti loro la forza di affrontare le proprie paure e crescere emotivamente.

© Riproduzione Riservata.