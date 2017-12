UN COMPLICATO VIAGGIO DI NATALE/ Su Rai 2 il film con Meghan Ory (oggi, 27 dicembre)

Un complicato viaggio di Natale, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Meghan Ory, Andrew W. Walker, Ben Wilkinson, alla regia Cristofer Tabor.

Un complicato viaggio di Natale, Meghan Ory (Instagram)

Il 27 Dicembre 2017, alle 18.35 andrà in onda, su Rai Due, Un complicato viaggio di Natale, commedia televisiva per la regia di Cristofer Tabor. Il film del 2015 è quanto di più natalizio ci sia, una ambientazione nevosa e tradizionale, per un viaggio sui generis che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Il cast è di quelli d'eccezione: da Meghan Ory a Andrew W. Walker, da Ben Wilkinson fino ad Aaron Crave, gli attori sono quanto di più entusiasmante vi sia sulla scena dei film da Tv in circolazione per il periodo natalizio. La colonna sonora richiama le atmosfere del periodo festivo, permettendo agli spettatori di immergersi in un caldo ed accogliente motivo musicale. Una bellissima istantanea che di natalizio ha molto e non ha nulla, perché esula dalle solite e stantie istantanee dei film di Natale, per dare un senso nuovo alla commedia di genere ed alle rappresentazioni del perfezionismo festivo. Un film che tratta il tema natalizio come tanti altri, dunque, da una prospettiva però originale e che non richiama i clichè dei cinepanettoni e dei lungometraggi romantici, che vanno di moda negli ultimi anni.

UN COMPLICATO VIAGGIO DI NATALE, LA TRAMA DEL FILM

Ashley Harrison è una carinissima artigiana che lavora a San Francisco, depressa alla sola idea di dover passare il periodo delle festività natalizie in totale solitudine affettiva e, se tutto va bene, con la propria famiglia in quel di Seattle. In seguito a terrificanti ed inimmaginabili problemi nella prenotazione dell'aereo che la porterà dai propri genitori, decide di noleggiare un'autovettura e di percorrere il tragitto sulle quattro ruote. E' proprio questa decisione a dare il via ad un film esilarante, perché proprio grazie alla al noleggio dell'auto, la bella Ashley incontra l'affascinante Dash Sutherland. La ragazza, non senza qualche riluttanza iniziale, concede a Dash un passaggo ed i due partono insieme, dando il via ad un tour on the road non privo di imprevisti e di colpi di scena, ma destinato a scaldare il cuore di entrambi i protagonisti. Una trama ben costruita, in cui i protagonisti del film si troveranno di fronte a forti emozioni, con un finale che rifugge da qualsiasi tradizionalità.

© Riproduzione Riservata.