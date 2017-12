UN MATRIMONIO DA FAVOLA/ Su Rai 1 il film con Stefania Rocca (oggi, 27 dicembre 2017)

Un matrimonio da favola, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Stefania Rocca, Adriano Giannini e Ricky Memphis. La trama del film nel dettaglio.

il film divertente in seconda serata su Rai 1

NEL CAST STEFANIA ROCCA

Un matrimonio da favola, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 23.05. Una pellicola del 2014 che è stata diretta da Carlo Vanzina è quella che, tipicamente, può essere definita una commedia corale, con una trama improntata sul più classico dei film di Natale all'italiana. Cinque ex compagni di scuola, dopo molti anni, si reincontrano in occasione del matrimonio di uno di loro e si rendono conto di quanto le loro vite siano cambiate e di quanto esse siano lontane dall'essere perfette. Il film presenta un cast di assi del genere natalizio, composto da Stefania Rocca, Adriano Giannini, Ricky Memphis, Emilio Solfrizzi e Giorgio Pasotti. La colonna sonora è in perfetta sintonia con il tema del film, due tra le canzoni utilizzate sono la famosissima I love it delle Icona Pop e Mi mi mi delle Serebro. Il film è stato candidato al Nastro d'argento per il miglior attore protagonista. Una pellicola in cui gli attori fanno davvero la differenza e rendono leggero e bello un film davvero divertente. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Uno dei protagonisti, Daniele, è impiegato presso un istituto bancario di stanza a Zurigo, ma non riesce a far decollare la propria carriera, per questo sceglie di spostare la figlia del suo boss, anche se non ne ha la minima stima. Al matrimonio vengono invitati parenti stretti di ogni sorta, tra i quali uno zio ladro, ed anche degli amici abbastanza discutibili, ossia i suoi ex compagni di scuola. Luca, Giovanni, Luciana ed Alessandro, amici inseparabili del liceo che, però, al termine degli studi, si sono persi di vista. Pur rivedendosi a Zurigo, i protagonisti non riescono a passare il week end insieme per via di una serie di sfortunati incastri. Una commedia divertente e brillante, dal sapore romantico, ma che aiuta anche a riflettere sulla difficoltà dei rapporti interpersonali.

