UN POSTO AL SOLE / Niko diventa l'avvocato di Guido e Vittorio? (Anticipazioni 27 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 27 dicembre: Guido è preoccupato per le sorti di Vittorio e valuta di chiedere un consiglio legale proprio a Niko.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole non ha conosciuto un solo giorno di pausa in occasione delle festività natalizie e la sua programmazione proseguirà anche questa sera, sempre a partire dalle ore 20:40. Il Natale sembrava essere caratterizzato dalla tristezza per Raffaele, a causa delle lontananza di Viola e del piccolo Antonio, oltre che per il rapporto non certo idilliaco con Patrizio. Ma proprio quando il giorno avrebbe potuto trasformarsi in un fallimento, è comparso Diego riportando il buonumore e la felicità in famiglia. Non tutti però saranno felici di questo ritorno inaspettato: Patrizio, che in un primo momento aveva evidenziato il proprio entusiasmo per la ricomparsa del fratello, sarà ora costretto a fare i conti con una certa gelosia nei suoi confronti. Ascolterà infatti una conversazione tra Diego e il padre, apprendendo così che il punto di vista di Raffaele verso il figlio minore non sarà proprio dei migliori.

Un posto al sole: Niko diventa l'avvocato di Guido?

Insieme ai problemi relativi al rapporto non certo idilliaco tra Patrizio e Raffaele, nella puntata di Un posto al sole di oggi si tornerà a parlare anche del 'regalo' che Marina ha previsto per Filippo. La Giordano ha deciso di vendicarsi per la partenza improvvisa dell'ex figliastro, ma quale sarà la reazione del marito di Serena, che finalmente ha messo una pietra sopra alla sua carriera ai Cantieri? Il processo di Luca Grimaldi ha messo a dura prova Vittorio e la sua famiglia. Guido continuerà ad essere molto preoccupato della reazione del figlio, che sembrerà non curarsi per quanto accaduto. Per questo deciderà di rivolgersi ad una delle persone che gli ha voltato le spalle nel momento del bisogno ma che successivamente si è pentita dell'errore commesso. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di Niko, che verrà contattato dal Comandante dei Vigili Urbani per un consiglio legale relativo alla situazione di Vittorio. Riuscirà così a porre rimedio ai suoi precedenti errori?

