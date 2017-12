UNA VITA / Cayetana riceve l'indulto grazie a Teresa? (Anticipazioni 27 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 27 dicembre: Ursula ottiene il permesso di incontrare Cayetana prima della sua condanna a morte e le legge una lettera scritta da Guadalupe.

27 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna su Canale 5 dopo l'interruzione avvenuta in occasione delle festività di Natale e Santo Stefano. La programmazione di questa settimana, che sarà limitata ai giorni del 27, 28 e 29 dicembre, sarà caratterizzata anche da una variazione di orario. Grazie alla sospensione di Beautiful (che tornerà l'8 gennaio 2018), le vicende di Acacias 38 cominceranno già alle ore 13:40 e dureranno per quasi un'ora. L'occasione sarà quindi perfetta per conoscere l'evoluzione dei problemi di Cayetana, ormai prossima alla condanna a morte. Teresa sarà pronta a tutto per salvare l'amica dalla sua fine, motivo per cui organizzerà un'assemblea pubblica per chiedere l'indulto. Ma non sarà questo l'unica strategia che metterà in atto la maestra per salvare Cayetana. Insieme alla richiesta di grazia, si preparerà anche a smascherare pubblicamente tutti gli errori commessi da Mauro durante le indagini relative alla morte di Humilidad. E per far conoscere questa notizia arriverà persino a rilasciare un'intervista che potrebbe essere motivo di gravi problemi per l'agente.

Una Vita: l'incontro di Cayetana e Ursula

Nella puntata di Una Vita di oggi, i problemi di Cayetana non si limiteranno al solo conto alla rovescia per la sua condanna a morte. La dark lady dovrà fare i conti anche con l'ennesimo fantasma del suo passato ovvero la terribile Ursula, con la quale solo qualche mese prima ha condiviso misfatti di ogni genere. La governante riuscirà ad entrare in possesso della lettera che Guadalupe ha scritto per Manuela (ricordiamo, infatti, che crede ancora che la figlia e German siano vivi) nella speranza che lei riesca a convincere Pablo a smettere di cavalcare. Ma quella missiva non potrà arrivare al mittente e Ursula la userà ancora una volta per umiliare la sua ex padrona. Si presenterà in convento e a differenza di quanto accaduto in precedenza con Teresa, otterrà senza problemi il permesso di poter incontrare Cayetana. Così quest'ultima sarà costretta ad ascoltare le parole scritte da Guadalupe, ricordando un momento tanto tragico del suo passato.

© Riproduzione Riservata.