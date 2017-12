Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Giorgio insieme a Natale? Tina ha un regalo "speciale" (Trono Over)

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

“Quando si sta bene il tempo passa più veloce no?“: è con questa frase che Gemma Galgani ha scaturito la curiosità dei fan. Mentre la pausa di Uomini e Donne continua (il programma ripartirà a gennaio, con la fine delle festività natalizie) la dama più seguita e discussa del trono over continua a fare notizia. In particolare il pubblico del dating show si chiede come stia trascorrendo Gemma questi giorni e se per caso li stia passando proprio in dolce compagnia. Sono ancora tanti i fan del programma a sperare che tra Gemma e Giorgio Manetti possa esserci un ritorno di fiamma: nelle ultime puntate, la dama ha infatti confermato in più di un'occasione di essere ancora innamorata di lui e di voler tentare a ripercorrere un percorso di coppia proprio col suo "gabbiano", ricevendo però in tutta risposta un no secco di Manetti che, pur stuzzicandola, nega decisamente che possa esserci tra loro quello che c'è stato un tempo.

IL "PARTICOLARE" REGALO DI TINA PER GEMMA...

Eppure il misterioso post pubblicato dalla Galgani riaccende inevitabilmente le speranze di tutti quelli che li vorrebbero di nuovo insieme. "È pazzesco come tanto venga atteso un giorno che poi invece passa senza neanche accorgersene, quando si sta bene il tempo passa più veloce no?" è infatti la frase che quasi sembra anticipare un incontro importante per la Galgani, magari proprio con il suo Giorgio. Quello che è comunque chiaro è che la dama di Uomini e Donne abbia passato le festività non da sola ma in lieta compagnia, che poi sia proprio con Giorgio è difficile dirlo. Chissà che non arrivi dopo le feste una sorpresa per tutti i fan di Uomini e Donne, e Tina Cipollari cosa ne penserà? Nell'intervista rilasciata al settimanale Vero si è detta pronta a "regalarle un gigolò!"

