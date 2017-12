Uomini e Donne/ Anticipazioni: la scelta di Paolo Crivellin e il nuovo tronista (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 27 dicembre: Paolo Crivellin pronto alla scelta, chi sarà il nuovo tronista che prenderà quindi il suo posto?

27 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Un nuovo anno sta per finire per dare il via ad un 2018 ricco di sorprese e novità anche per Uomini e Donne. Il nuovo anno inizierà infatti con una scelta, quella di Paolo Crivellin ormai giunto alla fine del suo percorso nello studio di Canale 5. Il tronista - molto criticato soprattutto nelle ultime puntate andate in onda a causa della sua forte indecisione e de suoi comportamenti non sempre ritenuti corretti - sembra ormai essere pronto a scegliere tra Angela, Marianna e Giorgia. In attesa di scoprirlo, il pubblico si chiede inoltre chi potrebbe essere il tronista che andrà a sostituirlo sul trono di Uomini e Donne e uno sembra essere al momento il nome più acclamato: si tratta di Nicolò Fabbri, ex corteggiatore e non scelta di Sabrina Ghio che a lui ha preferito Nicolò Raniolo che le ha però detto di no.

LA RICHIESTA DEL PUBBLICO ALLA REDAZIONE

Molti hanno apprezzato il suo percorso a Uomini e Donne e si sono intenerito notando la forte delusione sul suo volto di fronte alla scelta della Ghio, è per questo che si chiede per lui, così come accaduto per Nilufar Addati, un riscatto e la possibilità di trovare l'amore proprio a Uomini e Donne. "Il prossimo tronista? Vogliamo Nicolò il moro, un ragazzo dolce, premuroso e davvero bello. Si merità il trono sicuramente" scrive una fan sui social di Uomini e Donne; e ancora c'è chi nota "Il percorso di Nicolò il moro è stato un'evoluzione, all'inizio sembrava un ragazzino lì per perdere il tempo poi però ha mostrato di essere un uomo davvero interessato a Sabrina. Merita il trono". La redazione accontenterà il suo pubblico?

