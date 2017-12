Victoria, la serie tv/ Commento seconda puntata e anticipazioni terza: il Parlamento ferma le nozze?

Victoria, la serie tv: commento della seconda puntata e anticipazioni della terza: imminenti le nozze tra la giovane regina e il cugino tedesco Albert. Cosa ne penserà il Parlamento?

27 dicembre 2017 - agg. 27 dicembre 2017, 8.22 Redazione

Victoria, la serie

LE NOZZE DI VICTORIA E ALBERT

Victoria tornerà il prossimo 2 gennaio 2018 su Canale 5, con due attesissime puntate nelle quali verrà finalmente celebrato il matrimonio tra Victoria e Albert. La coppia deciderà infatti di non farsi influenzare dal parere negativo del Parlamento e delle continue umiliazioni che dovrà subire il Principe tedesco. Nel primo episodio intitolato 'Matrimonio reale' le tante tensioni rischieranno di mandare in frantumi i programmi: i futuri sposi sembreranno sul punto di mandare tutto all'aria, almeno fino a quando si renderanno conto di avere molto in comune e di voler lottare per ottenere la loro felicità. Ed infatti in 'Il marito della regina' le nozze verranno celebrate anche se ciò non significherà mettere a tacere critiche e umiliazioni. Anche nel giorno dei festeggiamenti, Albert verrà umiliato pubblicamente dal Duca di Sussex, motivo che renderà necessario l'intervento della stessa Victoria per placare gli animi. Il matrimonio non sembrerà quindi partire con il piede giusto, anche perché i due regnanti esprimeranno le loro differenti vedute in merito ai nemici del loro amore. [Agg. di Dorigo Annalisa]

COMMENTO DELLA SECONDA PUNTATA

Ieri sera martedì 26 dicembre 2017 sono andati in onda su Canale 5 gli episodi 3 e 4 di "Victoria-la serie". Settimana scorsa avevamo lasciato una giovane regina decisa a non sposarsi e a restare sola a governare, seguendo l'esempio della sua antenata Elisabetta. In questi due episodi abbiamo assistito invece a due proposte di matrimonio: la prima rivolta a Lord Melbourne e la seconda al cugino Albert. Victoria si rende conto dopo tempo di essere innamorata del suo consigliere e primo ministro, ma lui la rifiuta. Lei rimane molto segnata da questo rifiuto ma poco dopo capisce che Melbourne ricambia in pieno i suoi sentimenti, ma che non può sposarla. Lei ovviamente è triste per questo, ma più serena! Poco dopo giungono a palazzo i suoi cugini Ernest e Albert: quest'ultimo è destinato a sposarla e tutti spingono affinchè questo avvenga. Gli spettatori, che sicuramente si aspettavano un giovane altezzoso e disposto a tutto pur di sposare la regina, saranno sicuramente rimasti colpiti dal tipo di persona invece che gli si è presentata davanti agli occhi: un uomo serio, amante dell'arte, attento nei confronti del popolo e poco incline ai vizi e alla superficialità! Proprio a causa di queste sue caratteristiche però, Albert non appare gentile e garbato con la regina: le fa notare i suoi difetti, i suoi vizi e i suoi errati comportamenti. Lei inizialmente è molto infastidita da questo suo comportamento, ma infine ne rimane totalmente affascinata. Anche lui, nonostante l'iniziale opinione, rimane poi colpito da Victoria, capendo quanto in realtà sia una semplice ragazze intenta a governare nella maniera più consona il suo paese. Quando alla fine lei gli chiede di sposarla, lui le sorride ed accetta! I due si confessano che non si tratta di un matrimonio di convenienza per loro, ma basato sull'amore e il reciproco rispetto! (Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

"Victoria-la serie" torna anche martedì prossimo 2 gennaio 2018. I due episodi che andranno in onda porteranno il titolo "Matrimonio reale" e "Il marito della regina" e ci porteranno dentro a tutte le vicende legate al matrimonio di Victoria ed Albert. Nonostante questo matrimonio sia stato molto desiderato e spinto dalla famiglia della regina, il Parlamento non sembra approvare l'unione con il principe tedesco e farà di tutto per opporvisi: non gli permetteranno di avere una sua rendita e continueranno ad umiliarlo pubblicamente. Inizialmente questo metterà in serio pericolo la relazione tra i due futuri sposi, ma poi i problemi tra loro si chiariranno e decideranno di andare avanti assieme nonostante l'ostilità esterna! Ma ci sarà mai una tregua tra Victoria e il governo? Si riuscirà ad avere una situazione pacifica all'interno del paese? Non ci resta che attendere gli eventi, dandoci l'appuntamento a martedì 2 gennaio, sempre su Canale 5! (Agg. di Tecla Magnani)

© Riproduzione Riservata.